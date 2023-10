Marco Bezzecchi (4º): "El dolor era fuerte".

El as del VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, se recuperó el domingo en Buriram tres semanas después de romperse la clavícula y se vio recompensado con el 4º puesto. "Esta pista me ha destrozado físicamente", confesó.

Teniendo en cuenta que Marco Bezzecchi pasó de la cuarta posición de la parrilla a la décima en la ronda inaugural del GP de Tailandia el domingo, su cuarto puesto fue al final un resultado notable. "Desgraciadamente cometí algunos errores al principio, también hubo un contacto con Marc, perdí tiempo por eso. Pero sobre todo fue el error en la primera curva, justo después de la salida. Cuando he frenado, casi golpeo a Aleix. Por eso me he ido largo y he perdido posiciones con Alex Márquez y otros pilotos que deberían haber estado detrás de mí".

El tricampeón de esta temporada inició entonces una remontada que le llevó a situarse a dos segundos de los líderes. "He ido muy fuerte en la frenada, así que he podido adelantar, pero luego se hace difícil con la gestión de los neumáticos cuando tienes que ir de atrás hacia delante. Por suerte, mis sensaciones con la moto han sido muy buenas, también hemos hecho un trabajo fantástico con la puesta a punto de la electrónica. Esto me ha permitido empujar sin forzar demasiado el neumático".

"Pero sí, estoy satisfecho, pero también sé que podría haber hecho un poco más", resumía "Bez" el domingo por la tarde en Tailandia.

En general, el balance del triplete en ultramar con Mandalika, Phillip Island y Buriram también es totalmente positivo para el piloto del Mooney VR46. Después de todo, sólo se rompió la clavícula derecha el 7 de octubre. "Realmente no puedo quejarme ante este panorama", subraya el medallista de bronce del Campeonato del Mundo. "Ha sido realmente difícil. Hoy ha sido de nuevo el último esfuerzo, que además me ha motivado aún más. Porque sé lo mucho que he sufrido hasta ahora, así que no podía rendirme el último día".

"Mi objetivo era salvar algunos puntos e intentar hacerlo lo mejor posible. Desde luego, no esperaba subir al podio en el sprint de Indonesia. No sé muy bien de dónde venía, porque el dolor era muy fuerte", se preguntaba retrospectivamente el italiano de 24 años sobre su fuerte remontada relámpago. "Si soy sincero, sin embargo, la pista aquí en Buriram fue la más dura para mí. Después de tres semanas sobre la moto, esta pista con los duros puntos de frenada me destrozó físicamente, no en el hueso en sí, sino en el hombro y el cuello. Joder, estaba destrozado, el dolor era muy fuerte en la segunda mitad de la carrera. Pero intenté darlo todo".

Ahí es donde le viene bien el fin de semana sin carreras antes del triplete final de la temporada (en Sepang, Doha y Valencia). "Tengo muchas ganas de volver a casa y tener unos días para recuperarme. Va a ser duro, mi cuerpo está bastante rígido en el lado derecho ahora, también porque siempre tengo que compensarlo con las piernas y todo también. Por eso estos días son importantes para mí ahora. Intentaré llegar a Malasia en la mejor forma posible y esforzarme al máximo en las tres últimas carreras".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.