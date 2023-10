Marco Bezzecchi (4e) : "La douleur était forte".

Marco Bezzecchi est passé de la quatrième à la dixième place lors du tour d'ouverture du GP de Thaïlande dimanche, mais sa quatrième place est un résultat remarquable. "Malheureusement, j'ai fait quelques erreurs au début, il y a aussi eu un contact avec Marc, ce qui m'a fait perdre du temps. Mais c'est surtout l'erreur commise dans le premier virage, juste après le départ, qui m'a fait perdre du temps. Quand j'ai freiné, j'ai presque touché Aleix. Je suis donc allé loin et j'ai perdu des places au profit d'Alex Márquez et de quelques autres pilotes qui auraient dû être derrière moi".

Le triple vainqueur de GP cette saison a ensuite entamé une course de rattrapage qui l'a ramené à deux secondes de la tête. "J'étais très fort sur les freins, j'ai donc pu dépasser, mais cela devient ensuite difficile avec la gestion des pneus lorsque tu dois passer de l'arrière à l'avant. Heureusement, mon feeling avec la moto était très bon et nous avons fait un travail fantastique avec les réglages électroniques. Cela m'a permis de pousser sans trop solliciter les pneus".

"Mais oui, je suis satisfait, mais je sais aussi que j'aurais pu faire un peu mieux", résumait "Bez" dimanche après-midi en Thaïlande.

Dans l'ensemble, le bilan du triplé outre-mer avec Mandalika, Phillip Island et Buriram est également tout à fait positif pour le pilote Mooney-VR46. Après tout, il ne s'est cassé la clavicule droite que le 7 octobre. "Je ne peux vraiment pas me plaindre dans ce contexte", a souligné le troisième du championnat du monde. "C'était vraiment difficile. Aujourd'hui, c'était le dernier effort, ce qui m'a aussi donné une motivation supplémentaire. Car je sais à quel point j'ai souffert jusqu'à présent, je ne pouvais donc pas abandonner le dernier jour".

"Mon objectif était de sauver quelques points et d'essayer de faire de mon mieux. Je ne m'attendais certainement pas à une place sur le podium lors du sprint en Indonésie. Je ne sais pas vraiment d'où cela vient, car la douleur était vraiment forte", s'est étonné l'Italien de 24 ans lui-même, avec le recul, de son retour éclair en force. "Si je suis honnête, c'est le circuit de Buriram qui a été le plus dur pour moi. Après trois semaines sur la moto, ce circuit avec ses points de freinage durs m'a vraiment détruit physiquement - pas l'os en soi, mais l'épaule et le cou. Bon sang, j'étais détruit, la douleur était vraiment forte dans la deuxième moitié de la course. Mais j'ai essayé de donner tout ce que j'avais".

Le week-end sans course avant le triplé final de la saison (à Sepang, Doha et Valence) arrive donc à point nommé. "Je suis très heureux de rentrer à la maison et d'avoir quelques jours pour me reposer. Cela va être dur, mon corps est maintenant assez raide du côté droit, notamment parce que je dois toujours compenser avec les jambes et tout le reste. C'est pourquoi ces jours sont importants pour moi. Je vais essayer d'arriver en Malaisie dans la meilleure forme possible et de faire le maximum pour les trois dernières courses".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.