Marco Bezzecchi (4°): "Il dolore era forte".

Considerando che Marco Bezzecchi è passato dalla quarta posizione in griglia alla decima nella gara di apertura del GP di Thailandia di domenica, il suo quarto posto è stato un risultato notevole alla fine. "Purtroppo ho commesso alcuni errori all'inizio, c'è stato anche un contatto con Marc, per cui ho perso tempo. Ma è stato soprattutto l'errore alla prima curva, subito dopo la partenza. Quando ho frenato, ho quasi colpito Aleix. Per questo sono andato largo e ho perso posizioni rispetto ad Alex Márquez e ad altri piloti che avrebbero dovuto essere dietro di me".

Il tre volte vincitore del GP di questa stagione si è poi lanciato in una rimonta che lo ha portato a meno di due secondi dai leader. "Ero molto forte in frenata, quindi sono riuscito a sorpassare, ma poi diventa difficile gestire le gomme quando devi passare da dietro a davanti. Per fortuna il mio feeling con la moto era molto buono, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche con la messa a punto dell'elettronica. Questo mi ha permesso di spingere senza stressare troppo il pneumatico".

"Ma sì, sono soddisfatto, ma so anche che avrei potuto fare un po' di più", ha concluso "Bez" domenica pomeriggio in Thailandia.

Nel complesso, il bilancio della tripletta d'oltreoceano con Mandalika, Phillip Island e Buriram è assolutamente positivo per il pilota della Mooney VR46. Dopo tutto, si è rotto la clavicola destra solo il 7 ottobre. "Non posso davvero lamentarmi di questo scenario", ha sottolineato il bronzo del Campionato del Mondo. "È stato davvero difficile. Oggi è stato ancora una volta l'ultimo sforzo, che mi ha motivato ancora di più. Perché so quanto ho sofferto finora, quindi non potevo arrendermi all'ultimo giorno".

"Il mio obiettivo era recuperare qualche punto e cercare di fare del mio meglio. Non mi aspettavo certo un podio nella sprint indonesiana. Non so davvero da dove mi sia venuto, perché il dolore era davvero forte", si è chiesto a posteriori il 24enne italiano a proposito della sua forte rimonta fulminea. "Se devo essere sincero, però, il percorso qui a Buriram è stato il più difficile per me. Dopo tre settimane di moto, questo tracciato con i punti di frenata più duri mi ha davvero distrutto fisicamente, non sulle ossa in sé, ma sulla spalla e sul collo. Ero distrutto, il dolore era davvero forte nella seconda metà della gara. Ho cercato comunque di dare tutto quello che avevo".

È qui che il fine settimana senza gare in vista della tripletta finale della stagione (a Sepang, Doha e Valencia) si rivela utile. "Non vedo l'ora di tornare a casa e di avere qualche giorno per recuperare. Sarà dura, il mio corpo è piuttosto rigido sul lato destro ora, anche perché devo sempre compensare con le gambe e tutto il resto. Ecco perché questi giorni sono importanti per me. Cercherò di arrivare in Malesia nella migliore forma possibile e di dare il massimo per le ultime tre gare".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, a 3 giri di distanza

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri indietro

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.