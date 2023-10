Marco Bezzecchi (4º): "As dores eram fortes".

O ás da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, recuperou no domingo em Buriram três semanas depois de ter partido a clavícula e foi recompensado com o 4º lugar. "Esta pista destruiu-me fisicamente", confessou.

Considerando que Marco Bezzecchi passou de quarto na grelha para décimo na ronda de abertura do GP da Tailândia no domingo, o seu quarto lugar foi um resultado notável no final. "Infelizmente cometi alguns erros no início, houve também um contacto com o Marc e perdi tempo por causa disso. Mas foi sobretudo o erro na primeira curva, logo após o arranque. Quando travei, quase bati no Aleix. Foi por isso que fui para a frente e perdi lugares para o Alex Márquez e outros pilotos que deviam estar atrás de mim."

O três vezes vencedor do GP desta época lançou então um esforço de recuperação que o colocou a dois segundos dos líderes. "Estava muito forte nos travões, por isso consegui ultrapassar, mas depois torna-se difícil gerir os pneus quando se tem de ir de trás para a frente. Felizmente, as minhas sensações com a moto eram muito boas e também fizemos um trabalho fantástico com a configuração da eletrónica. Isto permitiu-me acelerar sem colocar demasiado stress no pneu."

"Mas sim, estou satisfeito, mas também sei que podia ter feito um pouco mais", resumiu "Bez" na tarde de domingo na Tailândia.

No geral, o balanço da tripla ultramaratona com Mandalika, Phillip Island e Buriram também é muito positivo para o piloto do Mooney VR46. Afinal, ele só partiu a clavícula direita a 7 de outubro. "Não me posso queixar do cenário", sublinhou o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo. "Foi muito difícil. Hoje foi mais uma vez o último esforço, o que também me motivou ainda mais. Porque sei o quanto sofri até agora, por isso não podia desistir no último dia."

"O meu objetivo era recuperar alguns pontos e tentar dar o meu melhor. Não estava certamente à espera de um lugar no pódio no sprint da Indonésia. Não sei bem de onde é que isso veio, porque a dor era muito forte", interrogou-se o italiano de 24 anos, em retrospetiva, sobre o seu forte regresso relâmpago. "Para ser honesto, a pista aqui em Buriram foi a mais difícil para mim. Depois de três semanas na moto, esta pista com pontos de travagem difíceis destruiu-me fisicamente - não no osso em si, mas no ombro e no pescoço. Bolas, estava destruído, as dores eram muito fortes na segunda metade da corrida. Mas tentei dar tudo o que tinha".

É aí que o fim de semana sem corridas antes da última tripla da época (em Sepang, Doha e Valência) vem a calhar. "Estou ansioso por regressar a casa e ter alguns dias para recuperar. Vai ser difícil, o meu corpo está bastante rígido do lado direito, também porque tenho sempre de o compensar com as pernas e tudo o resto. É por isso que estes dias são importantes para mim. Vou tentar chegar à Malásia na melhor forma possível e tentar dar o máximo nas últimas três corridas."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.