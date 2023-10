Johann Zarco (Ducati/10º): Mi estilo no me ayuda

El piloto saliente del Pramac Ducati, Johann Zarco, sólo consiguió el domingo la 10ª plaza en Buriram, una semana después de su primer triunfo en MotoGP en Australia, después de que el francés saliera desde la 11ª posición de la parrilla. El bicampeón de Moto2 se quedó a poco menos de diez segundos de su victorioso compañero de equipo en el Pramac, Jorge Martín.

"El ritmo era muy alto. Todo el mundo ha ido muy rápido. Dos errores me hicieron perder la carrera", explicó exhausto el piloto de 33 años. Sin embargo, cree que "al menos habría sido posible luchar por estar entre los cinco primeros".

"Mi estilo no me ayuda en la batalla en los grupos. Si pongo un poco de distancia, los chicos se meten por el interior antes de la curva. Pero si me meto por dentro para adelantar, no llego a la curva. Ese es uno de mis puntos débiles", describió el francés.

"Hoy, cuando todo el mundo iba casi a la misma velocidad, he cometido dos errores en la frenada. Posiblemente el neumático estaba demasiado caliente cuando vas detrás de un adversario en el rebufo. He perdido tres posiciones una vez y cuatro posiciones otra. Puedo estar contento de haber remontado desde la 16ª posición, eso siempre es positivo".

Zarco sabe que "era unas décimas más rápido que los rivales que me rodeaban después de unas 15 vueltas. Salir desde la 11ª posición también era un problema para la carrera. Si al menos pudiera salir desde la fila 2, tendría ritmo para el top-3. Entonces quizá te atacarían menos pilotos y después de 15 vueltas estaría en una buena posición, me sentiría bien. Pero esta vez he tenido que remontar desde la 16ª posición en las 15 vueltas".

"Desgraciadamente tengo el mismo problema de siempre. Cuando la moto se mueve, lucho demasiado contra ella. Ese es el único problema que diría. Eso me decepciona un poco en un día en el que voy tan rápido".

"El neumático duro trasero ha funcionado muy bien. No habría sido bueno ir a por el medio. Teníamos buen ritmo desde la vuelta 15. El neumático duro fue una buena elección", aseguró Johann.

Sobre la actuación de Jorge Martín, Zarco señaló. "Apenas hablamos, le veo muy centrado. Está haciendo lo que le funciona y de momento lo está haciendo perfectamente. Tiene que seguir así e intentar mantener este nivel. Sólo así podrá ser campeón. Lo que le pasó en Phillip Island fue un error. Allí también fue muy rápido con el medio. Era lógico que utilizara el neumático duro aquí. Desde el primer o segundo puesto puedes controlar bien la carrera y también el neumático trasero; eso es una gran diferencia. Además, la remontada de Pecco ha sido muy buena. Sólo puedo felicitarle".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.