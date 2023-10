Johann Zarco (Ducati/10e) : Mon style ne m'aide pas

Le pilote sortant de Pramac Ducati Johann Zarco n'a obtenu que la 10e place dimanche à Buriram, une semaine après son premier triomphe en MotoGP en Australie, alors que le Français s'était élancé de la 11e place sur la grille de départ. Le double champion Moto2 a manqué près de dix secondes à son coéquipier victorieux de Pramac, Jorge Martin.

"Le rythme était super élevé ! Tout le monde était extrêmement rapide ! Deux erreurs ont fait que la course s'est terminée pour moi", a déclaré le pilote de 33 ans, épuisé. Mais il estime qu'"au moins, il aurait été possible de se battre pour le top 5".

"Mon style ne m'aide pas dans la lutte dans les groupes. Si je mets un peu d'écart, les gars s'enfoncent à l'intérieur avant le virage. Mais si je m'engage à l'intérieur pour dépasser, je ne passe pas le virage. C'est l'une de mes faiblesses", a expliqué le Français.

"Aujourd'hui, alors que tout le monde roulait presque à la même vitesse, j'ai fait deux erreurs sur les freins. Le pneu était peut-être trop chaud quand on roule derrière un adversaire dans le sillage. J'ai perdu une fois trois et une fois quatre positions. Je peux être heureux d'être revenu de la 16e place, c'est toujours positif".

Zarco sait qu'"après une quinzaine de tours, j'étais plus rapide de quelques dixièmes que les adversaires autour de moi. Partir de la 11e place était également un problème pour la course. Si je pouvais au moins partir de la deuxième ligne, j'aurais le rythme pour le top 3, il y aurait peut-être moins de pilotes qui t'attaqueraient et après 15 tours, je serais bien placé, je me sentirais bien. Mais cette fois, j'ai dû revenir de la 16e place pendant les 15 tours".

"Malheureusement, j'ai eu le même problème que d'habitude. Quand la moto bouge, je lutte beaucoup trop contre elle. C'est le seul problème je dirais. Cela me déçoit un peu pour une journée où l'on roule si vite".

"Le pneu arrière dur a très bien fonctionné. Il n'aurait pas été bon de miser sur le médium. Nous avions un bon rythme à partir du 15e tour. Le pneu dur était un bon choix", a assuré Johann.

Quant à la performance de Jorge Martin, Zarco a déclaré. "Nous nous parlons à peine, mais je le trouve très concentré. Il fait ce qui marche pour lui et il le fait parfaitement en ce moment. Il doit continuer ainsi et essayer de maintenir ce niveau. C'est la seule façon pour lui de devenir champion. Ce qui lui est arrivé à Phillip Island était une erreur. Il était aussi très rapide avec les mediums. Il était logique de prendre le pneu dur ici. De la première ou de la deuxième place, on peut bien contrôler la course et le pneu arrière ; c'est une grande différence. La façon dont Pecco est revenu était également très forte. Je ne peux que le féliciter".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.