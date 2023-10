Johann Zarco (Ducati/10): Il mio stile non mi aiuta

Il pilota uscente del team Pramac Ducati Johann Zarco si è assicurato solo il 10° posto a Buriram domenica, una settimana dopo il suo primo trionfo in MotoGP in Australia, dopo che il francese è partito dall'11° posto in griglia. Il due volte campione della Moto2 è arrivato a poco meno di dieci secondi dal suo compagno di squadra Pramac Jorge Martin, vincitore della gara.

"Il ritmo era altissimo! Tutti erano estremamente veloci! Due errori mi hanno fatto perdere la gara", ha spiegato il 33enne, esausto. Tuttavia, ritiene che "almeno sarebbe stato possibile lottare per i primi cinque".

"Il mio stile non mi aiuta nella lotta tra i gruppi. Se mi distanzio un po', i ragazzi si infilano all'interno prima della curva. Ma se mi metto all'interno per sorpassare, non riesco a fare la curva. Questo è uno dei miei punti deboli", ha descritto il francese.

"Oggi, quando tutti andavano quasi alla stessa velocità, ho commesso due volte un errore in frenata. Il pneumatico era forse troppo caldo quando si viaggia dietro a un avversario in scia. Ho perso tre posizioni una volta e quattro una volta. Posso essere contento di aver rimontato dal 16° posto, è sempre positivo".

Zarco sa che "dopo circa 15 giri ero più veloce di qualche decimo rispetto agli avversari che mi circondavano. Partire dall'11° posto è stato un problema anche per la gara. Se fossi riuscito a partire almeno dalla seconda fila, avrei avuto il passo per la top-3. Poi forse meno piloti ti avrebbero attaccato e dopo 15 giri sarei stato in una buona posizione, mi sarei sentito bene. Ma questa volta ho dovuto rimontare dal 16° posto nei 15 giri".

"Purtroppo ho lo stesso problema di sempre. Quando la moto si muove, mi oppongo troppo. Questo è l'unico problema, direi. Questo mi delude un po' in una giornata in cui vado così forte".

"La gomma posteriore dura ha funzionato molto bene. Non sarebbe stato bene optare per la media. Avevamo un buon passo dal 15° giro. La gomma dura è stata una buona scelta", ha assicurato Johann.

Sulle prestazioni di Jorge Martin, Zarco ha osservato che. "Non ci parliamo quasi mai, ma lo vedo molto concentrato. Sta facendo quello che funziona per lui e al momento lo sta facendo perfettamente. Deve continuare così e cercare di mantenere questo livello. Questo è l'unico modo per diventare campione. Quello che gli è successo a Phillip Island è stato un errore. Anche lì era molto veloce sulle medie. Era logico usare la gomma dura qui. Dal 1° o 2° posto si può controllare bene la gara e anche la gomma posteriore; questa è una grande differenza. Anche la rimonta di Pecco è stata forte. Posso solo congratularmi".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.