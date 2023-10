Johann Zarco (Ducati/10º): O meu estilo não me ajuda

O veterano de MotoGP Johann Zarco garantiu o 10º lugar no calor de Buriram no domingo, descrevendo o seu problema quando se trata de ultrapassar rivais.

O piloto cessante da Pramac Ducati, Johann Zarco, garantiu apenas o 10º lugar em Buriram no domingo, uma semana depois do seu primeiro triunfo no MotoGP na Austrália, depois de o francês ter arrancado do 11º lugar da grelha. O bicampeão de Moto2 ficou a pouco menos de dez segundos do seu vitorioso companheiro de equipa da Pramac, Jorge Martin.

"O ritmo foi super elevado! Toda a gente foi extremamente rápida! Dois erros fizeram com que a corrida desaparecesse para mim", explicou o piloto de 33 anos, exausto. No entanto, ele acredita: "Pelo menos teria sido possível lutar pelos cinco primeiros."

"O meu estilo não me ajuda na luta entre os grupos. Se me distancio um pouco, os tipos metem-se por dentro antes da curva. Mas se eu próprio entrar por dentro para ultrapassar, não consigo fazer a curva. Essa é uma das minhas fraquezas", descreveu o francês.

"Hoje, quando todos iam quase à mesma velocidade, cometi um erro duas vezes nos travões. O pneu estava possivelmente demasiado quente quando se está atrás de um adversário no turbilhão. Perdi três posições uma vez e quatro posições uma vez. Posso estar contente por ter regressado de 16º, o que é sempre positivo."

Zarco sabe, "Eu era alguns décimos mais rápido que os rivais à minha volta após cerca de 15 voltas. Partir de 11º também foi um problema para a corrida. Se conseguisse pelo menos arrancar da linha 2, teria ritmo para o top-3. Depois, talvez menos pilotos nos atacassem e ao fim de 15 voltas estaria numa boa posição, sentir-me-ia bem. Mas desta vez tive de sair do 16º lugar nas 15 voltas".

"Infelizmente, tenho o mesmo problema de sempre. Quando a mota se mexe, luto demasiado contra ela. Esse é o único problema que eu diria. Isso desilude-me um pouco num dia em que estou a andar tão depressa."

"O pneu traseiro duro funcionou muito bem. Não teria sido bom ir para o médio. Tivemos um bom ritmo a partir da volta 15. O pneu duro foi uma boa escolha", assegurou Johann.

Sobre o desempenho de Jorge Martin, Zarco observou. "Quase não falamos um com o outro - sinto-o muito concentrado. Ele está a fazer o que é melhor para ele e está a fazê-lo perfeitamente neste momento. Ele tem de continuar assim e tentar manter este nível. Esta é a única forma de ele se tornar campeão. O que aconteceu com ele em Phillip Island foi um erro. Ele também foi muito rápido com o pneu médio. Era lógico usar o pneu duro aqui. A partir do 1º ou 2º lugar podemos controlar bem a corrida e também o pneu traseiro, o que é uma grande diferença. Também a forma como o Pecco regressou foi muito forte. Só posso dar os parabéns."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.