Aleix Espargaró: "Pensé que iba a morir".

Aleix Espargaró ha cruzado la línea de meta este domingo en el Circuito Internacional de Chang en quinta posición tras 26 vueltas, a 4.303 segundos del ganador Jorge Martín (Ducati). Sin embargo, debido a que la presión de sus neumáticos estuvo por debajo del límite mínimo prescrito por Michelin en más del 50% de las vueltas de carrera, el piloto oficial de Aprilia tuvo que aceptar una penalización de 3 segundos por la segunda infracción de este tipo esta temporada, lo que le hizo descender hasta la octava plaza.

No obstante, el catalán de 34 años siguió siendo el mejor representante del fabricante de Noale. Miguel Oliveira tuvo un problema técnico, Raúl Fernández se tuvo que conformar con la 15ª plaza y Maverick Viñales incluso tuvo que retirarse por el intenso calor que hacía sobre la Aprilia.

Espargaró también relató las condiciones al límite. "No podía respirar. Ha sido la carrera más dura de mi vida", describió el tres veces ganador de MotoGP. "En las tres últimas vueltas he llegado a entrar en pánico porque intentaba respirar pero no me llegaba el aire. Cuando entré en boxes, pensé que me iba a morir. No podía coger aire. Ha sido una carrera muy dura y era muy difícil mantener la concentración".

Tras recuperarse, el capitán de Aprilia pasó al análisis en su rueda de prensa: "Para mí, la carrera de hoy es emblemática de mi situación en el Campeonato del Mundo. Estamos en quinta posición, los cuatro pilotos que han terminado por delante de mí son más rápidos este año y tienen mejor moto que yo", señaló a los pilotos de Ducati GP23 Jorge Martín y Pecco Bagnaia, así como al piloto oficial de Red Bull KTM Brad Binder.

"En la primera mitad de la carrera he ido bastante bien, pero en algunos sitios no tengo suficiente potencia y en otros hay un poco de falta de agarre", explicó Aleix Espargaró, "estaba demasiado al límite para seguirles. En general la carrera no ha estado mal, pero en las últimas ocho vueltas ni siquiera podía ver la referencia de los puntos de frenada. Ha sido increíble, la peor carrera de mi carrera. Porque todo el calor del motor fluye desde el centro, en la zona del depósito, hasta los pulmones. Debido a eso, no podemos respirar. Maverick abandonó la carrera por eso y vino a boxes. Y Raúl me dijo que no podía coger aire a mitad de carrera y por eso tuvo que bajar el ritmo y perdió diez segundos".

Se trata de un problema habitual de la RS-GP en las carreras térmicas, que los ingenieros de Aprilia en Noale no consiguen solucionar. "Ha ocurrido año tras año en los mismos circuitos durante las últimas cuatro temporadas. Pero hoy estaba realmente al límite", subrayó el quinto clasificado del Campeonato del Mundo. Tan al límite que era peligroso, dijo.

"Intentan cosas diferentes, pero nada funciona. Raúl y yo, por ejemplo, probamos una especie de tubería en el calentamiento de la mañana, pero no sirvió de nada. No sé por qué la moto emite tanto calor. Es una locura. Prácticamente nací con esta moto, ni siquiera recuerdo la última vez que monté en otra porque fue hace siete años. Pero Maverick, que viene de Yamaha, o Raúl, que antes corría con una KTM, he hablado con él y me ha dicho que el año pasado no se calentó nada, nada. Es muy extraño", reflexionó Espargaró.

Maverick Viñales confirmó las declaraciones de su compañero de equipo después de entrar en boxes con su RS-GP a tres vueltas del final, negando con la cabeza. He empezado a no tener la cabeza clara debido al calor", citó como motivo el español de 28 años. "Especialmente en las rectas, cuando te tumbas encima de la moto, el calor era sofocante. Llegó un momento en el que lo mejor era parar. No tenía sentido seguir arriesgando".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.