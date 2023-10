Aleix Espargaró : "J'ai cru mourir".

Ce n'est pas nouveau que les pilotes Aprilia atteignent leurs limites avec la RS-GP dans des conditions chaudes. Mais lors de la course de 26 tours de Buriram, les conditions étaient si mauvaises qu'Aleix Espargaró et Maverick Viñales avaient du mal à respirer.

Aleix Espargaró a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position après 26 tours sur le circuit international de Chang, à 4,303 secondes du vainqueur Jorge Martin (Ducati). Mais comme la pression de ses pneus était inférieure à la limite minimale imposée par Michelin pendant plus de 50 pour cent des tours de course, le pilote officiel Aprilia a écopé d'une pénalité de trois secondes pour la deuxième infraction de ce type cette saison, ce qui l'a relégué à la huitième place.

Malgré cela, le Catalan de 34 ans était encore le meilleur représentant du constructeur de Noale. Miguel Oliveira a connu un problème technique, Raúl Fernández a dû se contenter de la 15e place et Maverick Viñales a même dû abandonner en raison de la forte chaleur qui régnait sur l'Aprilia.

Espargaró a également fait état de conditions à la limite. "Je ne pouvais pas respirer. C'était la course la plus dure de ma vie", a décrit le triple vainqueur du MotoGP. "Dans les trois derniers tours, j'ai même paniqué parce que j'essayais de respirer, mais je n'arrivais pas à trouver de l'air. Quand je suis rentré au box, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'arrivais tout simplement pas à respirer. C'était une course très difficile et il était très difficile de rester concentré".

Après avoir récupéré, le capitaine d'Aprilia est passé à l'analyse lors de son tour de presse : "La course d'aujourd'hui est pour moi le symbole de ma situation au championnat. Nous sommes en cinquième position, les quatre pilotes qui ont terminé devant moi sont plus rapides cette année et ont une meilleure moto que moi", a-t-il fait référence aux pilotes Ducati GP23 Jorge Martin et Pecco Bagnaia ainsi qu'au pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder.

"J'étais plutôt bien dans la première moitié de la course, mais je n'ai pas assez de puissance à certains endroits et je manque un peu de grip à d'autres endroits", a expliqué Aleix Espargaró. "J'étais trop à la limite pour les suivre. Dans l'ensemble, la course n'a pas été mauvaise, mais dans les huit derniers tours, je ne voyais même plus la référence pour les points de freinage. C'était incroyable - la pire course de ma carrière. Car toute la chaleur du moteur s'écoule du centre, au niveau du réservoir, exactement dans les poumons. Cela nous empêche de respirer. Maverick a donc abandonné la course et est rentré au stand. Et Raúl m'a dit qu'il n'avait plus d'air à la mi-course et qu'il avait donc dû ralentir le rythme et perdre dix secondes".

Il s'agit là d'un problème bien connu de la RS-GP dans les courses de chaleur, que les ingénieurs d'Aprilia à Noale ne parviennent apparemment tout simplement pas à maîtriser. "Cela s'est produit année après année au cours des quatre dernières saisons sur les mêmes circuits. Mais aujourd'hui, c'était vraiment à la limite", a souligné le cinquième du championnat du monde. Tellement à la limite que c'est dangereux, selon lui.

"Ils essaient différentes choses, mais rien ne fonctionne. Par exemple, Raúl et moi avons essayé une sorte de tube le matin au warm-up, mais cela n'a rien donné. Je ne sais pas pourquoi la moto dégage une telle chaleur. C'est fou. Je suis pratiquement né avec cette moto, je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai piloté une autre moto, car cela fait sept ans. Mais Maverick, qui vient de Yamaha, ou Raúl, qui a piloté une KTM auparavant - j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il n'avait pas du tout eu de chaleur l'année précédente, pas du tout. C'est très étrange", se demandait Espargaró.

Maverick Viñales a confirmé les dires de son coéquipier après avoir laissé sa RS-GP au stand à trois tours de l'arrivée en secouant la tête. J'ai commencé à ne plus avoir les idées claires à cause de la chaleur", a expliqué l'Espagnol de 28 ans. "La chaleur était particulièrement étouffante dans les lignes droites, lorsque vous vous allongez sur la moto. Le moment est venu où la meilleure chose à faire était de s'arrêter. Il était inutile de continuer à prendre des risques".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.