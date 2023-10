Aleix Espargaró: "Pensavo di morire".

Non è una novità che i piloti Aprilia raggiungano i loro limiti con la RS-GP in condizioni di caldo torrido. Nella gara di 26 giri a Buriram, tuttavia, il caldo era così forte che Aleix Espargaró e Maverick Viñales riuscivano a malapena a respirare.

Aleix Espargaró ha tagliato il traguardo domenica al Chang International Circuit in quinta posizione dopo 26 giri, a 4,303 secondi dal vincitore Jorge Martin (Ducati). Tuttavia, poiché la pressione dei suoi pneumatici è risultata inferiore al limite minimo prescritto da Michelin in oltre il 50% dei giri di gara, il pilota ufficiale Aprilia ha dovuto accettare una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione di questo tipo in questa stagione, che lo ha fatto scendere all'ottavo posto.

Tuttavia, il 34enne catalano è stato ancora il miglior rappresentante della casa di Noale. Miguel Oliveira ha avuto un problema tecnico, Raúl Fernández si è dovuto accontentare del 15° posto e Maverick Viñales si è dovuto ritirare a causa dell'intenso calore dell'Aprilia.

Anche Espargaró ha riferito di condizioni al limite. "Non riuscivo a respirare. È stata la gara più difficile della mia vita", ha descritto il tre volte vincitore della MotoGP. "Negli ultimi tre giri sono andato nel panico perché cercavo di respirare ma non riuscivo a prendere aria. Quando sono arrivato ai box, ho pensato che sarei morto. Non riuscivo a respirare. È stata una gara molto dura ed è stato molto difficile rimanere concentrato".

Dopo essersi ripreso, il capitano dell'Aprilia è passato all'analisi nella sua sessione stampa: "La gara di oggi è per me emblematica della situazione del Mondiale. Siamo in quinta posizione, i quattro piloti che mi hanno preceduto sono più veloci quest'anno e hanno una moto migliore della mia", ha indicato i piloti della Ducati GP23 Jorge Martin e Pecco Bagnaia e il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder.

"Nella prima metà della gara sono andato abbastanza bene, ma in alcuni punti non ho abbastanza potenza e in altri manca un po' di grip", ha spiegato Aleix Espargaró, "ero troppo al limite per poterli seguire. Nel complesso la gara non è stata male, ma negli ultimi otto giri non riuscivo nemmeno a vedere il riferimento per i punti di frenata. È stato incredibile: la peggiore gara della mia carriera. Perché tutto il calore del motore passa dal centro, nella zona del serbatoio, fino ai polmoni. Per questo motivo, non riusciamo a respirare. Maverick ha abbandonato la gara per questo motivo ed è venuto ai box. E Raúl mi ha detto che a metà gara non riusciva a prendere aria e per questo ha dovuto rallentare il ritmo e ha perso dieci secondi".

Si tratta di un problema familiare della RS-GP nelle gare di riscaldamento, che gli ingegneri Aprilia di Noale non riescono a risolvere. "È un problema che si è verificato anno dopo anno sulle stesse piste nelle ultime quattro stagioni. Ma oggi era davvero al limite", ha sottolineato il quinto pilota del Campionato del Mondo. Tanto al limite da essere pericoloso, ha detto.

"Provano diverse cose, ma non funziona niente. Io e Raúl, per esempio, abbiamo provato una specie di tubo nel warm-up del mattino, ma non è servito. Non so perché la moto emetta così tanto calore. È assurdo. Sono praticamente nato con questa moto, non ricordo nemmeno l'ultima volta che ho guidato un'altra moto perché è stato sette anni fa. Ma Maverick, che viene dalla Yamaha, o Raúl, che prima guidava una KTM - ho parlato con lui e mi ha detto che l'anno scorso non ha sentito alcun calore, proprio nessuno. È molto strano", ha commentato Espargaró.

Maverick Viñales ha confermato le dichiarazioni del suo compagno di squadra dopo aver effettuato il pit stop della sua RS-GP a tre giri dalla fine, scuotendo la testa. Ho iniziato a non avere le idee chiare a causa del caldo", ha spiegato il 28enne spagnolo. "Soprattutto nei rettilinei, quando ci si sdraia sulla moto, il caldo era soffocante. È arrivato il momento in cui era meglio fermarsi. Non aveva senso continuare a rischiare".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.