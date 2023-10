Aleix Espargaró: "Pensei que ia morrer".

Não é novidade que os pilotos da Aprilia atingem os seus limites com a RS-GP em condições de calor. Na corrida de 26 voltas em Buriram, no entanto, foi tão mau que Aleix Espargaró e Maverick Viñales mal conseguiam respirar.

Aleix Espargaró cruzou a linha de meta no domingo no Circuito Internacional de Chang em quinto lugar após 26 voltas, 4,303 segundos atrás do vencedor Jorge Martin (Ducati). No entanto, como a pressão dos pneus esteve abaixo do limite mínimo prescrito pela Michelin em mais de 50 por cento das voltas da corrida, o piloto de fábrica da Aprilia teve de aceitar uma penalização de 3 segundos, a segunda infração deste tipo esta época, o que o fez cair para o oitavo lugar.

Ainda assim, o catalão de 34 anos foi o melhor representante do construtor de Noale. Miguel Oliveira teve um problema técnico, Raúl Fernández teve de se contentar com o 15º lugar e Maverick Viñales teve mesmo de se retirar devido ao intenso calor na Aprilia.

Espargaró também relatou as condições no limite. "Não conseguia respirar. Foi a corrida mais difícil da minha vida", descreveu o três vezes vencedor do MotoGP. "Nas últimas três voltas até entrei em pânico porque tentei respirar mas não conseguia apanhar ar. Quando cheguei às boxes, pensei que ia morrer. Não conseguia apanhar ar. Foi uma corrida muito dura e foi muito difícil manter-me concentrado."

Depois de recuperar, o capitão da Aprilia passou à análise na sua sessão de imprensa, "A corrida de hoje é emblemática da situação do Campeonato do Mundo para mim. Estamos na quinta posição, os quatro pilotos que terminaram à minha frente são mais rápidos este ano e têm uma mota melhor do que eu", apontou para os pilotos da Ducati GP23, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, bem como para o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder.

"Na primeira metade da corrida estive bastante bem, mas em alguns sítios não tenho potência suficiente e noutros há um pouco de falta de aderência", explicou Aleix Espargaró. No geral, a corrida não foi má, mas nas últimas oito voltas nem sequer consegui ver a referência para os pontos de travagem. Foi inacreditável - a pior corrida da minha carreira. Porque todo o calor do motor flui do meio, na zona do depósito, diretamente para os pulmões. Por causa disso, não conseguimos respirar. O Maverick desistiu da corrida por causa disso e veio para as boxes. E o Raúl disse-me que não conseguia apanhar ar a meio da corrida e por isso teve de abrandar o ritmo e perdeu dez segundos."

Este é um problema familiar com a RS-GP nas corridas de aquecimento, que os engenheiros da Aprilia em Noale parecem não conseguir resolver. "Isto tem acontecido ano após ano nas mesmas pistas ao longo das últimas quatro épocas. Mas hoje estava mesmo no limite," sublinhou o quinto classificado do Campeonato do Mundo. Tão no limite que era perigoso, disse ele.

"Eles tentam coisas diferentes, mas nada funciona. Eu e o Raúl, por exemplo, tentámos um tipo de tubo no aquecimento da manhã, mas não ajudou. Não sei porque é que a mota está a emitir tanto calor. É uma loucura. Praticamente nasci com esta mota, já nem me lembro da última vez que andei noutra mota, porque foi há sete anos. Mas o Maverick, que vem da Yamaha, ou o Raúl, que já andou numa KTM - falei com ele e disse-me que no ano passado não sentiu qualquer calor, nenhum. É muito estranho," disse Espargaró.

Maverick Viñales confirmou as declarações do seu colega de equipa depois de ter feito a paragem do seu RS-GP a três voltas do fim, abanando a cabeça. Comecei a não ter a cabeça limpa por causa do calor", disse o espanhol de 28 anos. "Especialmente nas rectas, quando nos deitamos na mota, o calor era sufocante. Chegou o momento em que era melhor parar. Não valia a pena continuar a arriscar."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.