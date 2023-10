Fabio Di Giannantonio (9e) : "A l'avenir, quelque chose de sympa".

Actuellement, Fabio Di Giannantonio s'intéresse presque plus à ses projets d'avenir qu'à ses résultats en course. En Thaïlande, le pilote Gresini Ducati a surtout souffert de sa mauvaise position de départ.

Il se pourrait bien que l'avenir de Fabio Di Giannantonio (25 ans) ait pris une forme un peu plus concrète entre-temps. En effet, le pilote Ducati GP22, bavard et bavard, est connu pour avoir du mal à contrôler ses émotions. "Il y aura certainement quelque chose de sympa la saison prochaine", a déclaré le Romain d'humeur joyeuse après le GP de Thaïlande. "Nous y travaillons. Peut-être que je pourrai en dire plus dès Sepang, dans deux semaines".

Après avoir échoué à se classer parmi les premiers lors des essais très serrés, partant finalement de la 13e position, l'actuel 12e du championnat du monde s'est lancé à l'assaut des premiers rangs en course. "J'ai pris un bon départ et j'ai pu gagner un peu de terrain. Ensuite, je me suis un peu bridé, je voulais rester calme et concentré".

Malgré, ou peut-être à cause de ces honorables résolutions, "Diggia" n'a pas réussi à rattraper le groupe de Luca Marini et Marc Márquez qui se battait devant lui dans la phase finale. Pour couronner le tout, les trois secondes de pénalité infligées à Aleix Espargaró, coupable d'avoir mal gonflé ses pneus, n'ont pas suffi à lui faire gagner une place supplémentaire. L'Italien s'est donc classé neuvième.

Pour la prochaine course, dans deux semaines en Malaisie, il s'est fixé des objectifs. "Nous avons appris beaucoup de choses lors des tests officiels début février et nous en avons retiré beaucoup. J'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée". Et peut-être qu'il y aura alors, comme on l'a laissé entendre, des nouvelles positives pour l'avenir de Fabio Di Giannantonio, considéré comme un candidat prometteur à la succession de Márquez dans l'équipe d'usine Repsol-Honda.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.