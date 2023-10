Fabio Di Giannantonio (9°): "Qualcosa di bello in futuro".

Per Fabio Di Giannantonio, programmare il futuro è quasi più importante dei risultati di gara. Nelle gare in Thailandia, il pilota Gresini Ducati ha dovuto fare i conti con la sua scarsa posizione di partenza.

È possibile che il futuro di Fabio Di Giannantonio (25) abbia assunto una forma più concreta. Il loquace pilota della Ducati GP22 è notoriamente difficile da tenere sotto controllo. "Sono sicuro che ci sarà qualcosa di bello nella prossima stagione", ha dichiarato il romano in tono allegro dopo il GP di Thailandia. "Ci stiamo lavorando. Forse potrò dire di più già a Sepang tra quindici giorni".

Dopo che l'attuale dodicesimo nel campionato del mondo non è riuscito a ottenere una posizione di vertice nella sessione di prove libere, estremamente combattuta - alla fine è partito dalla posizione 13 - si è messo all'attacco dei primi posti in gara. "Ho fatto una buona partenza e sono riuscito a recuperare un po' di terreno. Poi mi sono un po' limitato, volevo rimanere calmo e concentrato".

Nonostante, o forse proprio a causa di queste onorevoli intenzioni, "Diggia" non è riuscito a raggiungere il gruppo che lo precedeva intorno a Luca Marini e Marc Márquez nella fase finale. A peggiorare le cose, i tre secondi di penalità per la pressione degli pneumatici inflitti ad Aleix Espargaró non sono stati sufficienti a fargli guadagnare un'altra posizione. Alla fine, l'italiano ha concluso al nono posto.

Per la prossima gara, che si terrà tra quindici giorni in Malesia, ha in programma molte cose. "Abbiamo imparato molto nei test ufficiali all'inizio di febbraio di quest'anno e abbiamo portato via molto con noi. Spero che riusciremo a fare tesoro di tutto questo". E forse, come accennato, ci saranno novità positive per il futuro di Fabio Di Giannantonio, considerato un promettente candidato a succedere a Márquez nel team ufficiale Repsol Honda.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.