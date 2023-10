Miguel Oliveira (Aprilia): Má sorte, fumo e série falida

A série de azares do piloto da RNF Aprilia Miguel Oliveira continuou em Buriram no domingo. O piloto português retirou-se com danos no motor, mas reagiu de forma ligeira.

Miguel Oliveira voltou a não ter qualquer resultado no GP da Tailândia, no Circuito Internacional de Chang, em Buriram, no domingo. O piloto português, que já venceu cinco corridas de MotoGP na sua carreira, continua a estar preso num buraco de desempenho com a equipa cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia.

"Tive de me retirar mais cedo devido a um problema técnico. Infelizmente, não há mais nada a dizer sobre isso", explicou o piloto de 28 anos, que partiu da 20ª posição da grelha e regressou da primeira volta em 17º lugar, de forma bastante taciturna. Miguel tinha terminado o sprint em 17º lugar no sábado.

Não é preciso ser profeta para determinar a causa da avaria: A nuvem de fumo aponta para uma falha capital do motor da Aprilia RS-GP22 de Oliveira, que venceu em Buriram há um ano com a Red Bull-KTM à chuva, à frente dos pilotos de fábrica da Ducati-Lenovo, Miller e Bagnaia.

O ambicioso Oliveira está, no entanto, surpreendentemente calmo, apesar da maré de azar. "O fim de semana aqui foi mais ou menos bom. Mas foi frustrante não podermos usar a nossa velocidade do FP2 na qualificação. Também não tivemos sorte do nosso lado no sprint de sábado, tal como no domingo."

Oliveira, 17 vezes vencedor de Grandes Prémios, marcou apenas onze pontos no campeonato do mundo nas cinco provas realizadas no estrangeiro até agora. Caiu para a 15ª posição no campeonato de pilotos.

A direção de viagem de Oliveira agora só pode soar assim: "Agora é uma questão de fazer um re-set novamente, em seguida, estar pronto para a Malásia e voltar mais forte lá."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.