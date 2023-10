Gigi Dall'Igna : pourquoi Honda ne l'a pas vraiment attiré

Le mouton de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, est passé du groupe Piaggio à Ducati il y a exactement dix ans et vit actuellement la phase la plus réussie de sa carrière. C'est pourquoi il déclare : "Un passage chez Honda serait illogique".

Le 6 juin 2023, SPEEDWEEK.com avait déjà publié une interview du directeur général du Corse Ducati, Gigi Dall'igna, sous le titre "Une activité chez Honda serait-elle envisageable ? Et ce n'était bien sûr qu'une question de temps après la poursuite de la série de succès des Rouges avant que l'Italien de 57 ans ne soit contacté par les top managers de Honda Racing Corporation.

En effet, Marc Márquez a suggéré dès la première moitié de la saison 2023 que Honda devait enfin débaucher des techniciens renommés de Ducati, Aprilia et KTM. Car les pilotes Honda avaient déjà compris que le nouveau directeur technique grassouillet Ken Kawauchi (arrivé cet hiver de Suzuki pour remplacer le directeur technique Takeo Yokoyama) était un échec lors du premier test en février à Sepang.

SPEEDWEEK.com avait déjà appris avant le GP de Misano que les managers du HRC avaient fait des achats dans le paddock - et s'étaient fait rembarrer par tous les techniciens de pointe.

Il y a quelques jours, Gigi Dall'Igna a été interrogé par nos collègues du quotidien "Gazetta dello Sport" sur le fait de savoir s'il aurait pu envisager un transfert chez Honda. Une telle "job rotation" chez Honda ne serait-elle pas un défi attrayant - lié à un salaire annuel probablement très alléchant ?

"Comme on peut l'imaginer, il y a eu quelques réflexions", a reconnu Dall'Igna en octobre. Mais il se sent bien chez Ducati et entre de bonnes mains, a-t-il souligné. "J'ai travaillé très dur pour faire de Ducati un modèle pour les autres. Partir maintenant ne serait pas logique".

Dall'Igna poursuit : "Bien sûr, on pourrait aussi avancer l'argument que j'ai fait mon travail chez Ducati et que j'ai relevé le défi. Honda aurait représenté un défi tout aussi intéressant et important".

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, Gigi Dall'Igna avait toutefois déjà révélé cet été ce qui le motivait encore dans la phase la plus réussie de sa carrière professionnelle chez Ducati Corse, après avoir enfin réalisé son rêve de remporter le championnat du monde MotoGP (avec Pecco Bagnaia en 2022) au cours de sa neuvième année à Borgo Panigale.

Honda était en crise depuis quatre ans. Ils achètent des échappements, des bras oscillants et des châssis en Europe. Pourquoi un Italien victorieux ne pourrait-il pas jouer un rôle influent chez HRC ?

"Je ne pense pas qu'un tel scénario soit envisageable chez Honda. C'est pourquoi je n'envisage pas de tels plans ou idées", répondait Gigi Dall'Igna à cette question l'été dernier.

Mais il ne rejetait pas catégoriquement une telle possibilité, car des événements inattendus se produisent chaque semaine dans le sport automobile. "Oui, c'est vrai. C'est vrai", avait alors reconnu Gigi.

Interrogé sur ses dernières ambitions dans le sport motocycliste, le constructeur et manager génial et innovant a rétorqué : "Nous voulons confirmer et répéter les résultats de 2022. Il n'est pas facile de reproduire ces résultats en Championnat du monde Superbike et en MotoGP. Mais c'était déjà mon grand objectif pour 2023 cet hiver. Nous nous sommes également fixé comme objectif de remporter également le championnat du monde Supersport pour la première fois en 2023".

Ce projet a d'ailleurs lui aussi déjà été réalisé en septembre avec Nicolò Bulega sur la V2 Panigale supérieure de 955 cm3 - après une série de victoires indescriptible. Et samedi dernier, Álvaro Bautista a remporté le championnat du monde de Superbike pour la deuxième fois consécutive.

Pour couronner le tout, Ducati Corse a également construit pour la première fois en 2023 les motos monotypes pour le championnat du monde MotoE, qui ont également satisfait les équipes - après les quatre premières années problématiques avec les monstres Energica-Corsa.

Gigi Dall'Igna : dix ans chez Ducati

En 2022, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, Ducati a remporté la même année le championnat du monde MotoGP et le championnat du monde Superbike. Gigi Dall'Igna, a pris ses fonctions de directeur général chez Ducati Corse en octobre 2013. Il est venu du Piaggio Group (avec les marques Aprilia, Derbi et Gilera) avec l'intention de devenir champion du monde de la "première classe" pour la première fois de sa carrière de constructeur et de manager de course chez les rouges à Borgo Panigale. Après neuf ans et demi parfois laborieux, ce fut chose faite en 2022.

Grâce à ses connaissances et à ses méthodes chez Ducati et Piaggio, où il a remporté des succès dans les catégories 125 cm3, 250 cm3 et Superbike pour les marques Aprilia, Derbi et Gilera, Dall'Igna a entre-temps contribué à l'obtention de 25 titres de champion du monde des pilotes et de plus de 40 titres de champion du monde par équipe et par marque.

Les prochaines semaines restent également passionnantes. Jorge Martin s'est rapproché à 13 points du leader du championnat du monde Bagnaia. Le championnat du monde des marques a de nouveau été remporté (pour la quatrième fois consécutive). Au championnat du monde des pilotes, trois pilotes Desmosedici occupent les trois premières places, deux autres (Zarco et Marini) sont dans le top 8.

Chez Honda en revanche, la charrette est tellement enlisée que même le magicien Gigi Dall'Igna ne pourra pas la remettre en route avant ses 60 ans.