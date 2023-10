Gigi Dall'Igna: perché la Honda non gli piaceva molto

Già il 6 giugno 2023, SPEEDWEEK.com aveva pubblicato un'intervista al Direttore Generale Ducati-Corse Gigi Dall'igna dal titolo "Sarebbe ipotizzabile un'attività alla Honda?". E naturalmente, dopo i continui successi delle Rosse, era questione di tempo prima che il 57enne italiano venisse contattato dai vertici di Honda Racing Corporation.

Perché Marc Márquez ha già suggerito, nella prima metà della stagione 2023, che la Honda deve finalmente prelevare tecnici di fama da Ducati, Aprilia e KTM. Perché il fatto che il nuovo paffuto Direttore Tecnico Ken Kawauchi (arrivato in inverno dalla Suzuki e destinato a sostituire il Direttore Tecnico Takeo Yokoyama) fosse un fallimento era già stato riconosciuto dai piloti Honda durante il primo test di febbraio a Sepang.

SPEEDWEEK.com aveva già appreso prima del GP di Misano che i dirigenti HRC avevano fatto shopping nel paddock, rifiutando tutti i migliori tecnici.

Qualche giorno fa, i colleghi della "Gazetta dello Sport" hanno chiesto a Gigi Dall'Igna se avesse potuto immaginare un passaggio alla Honda. Un "passaggio" alla Honda non sarebbe stata una sfida allettante, unita a uno stipendio annuale presumibilmente molto allettante?

"Come può immaginare, ci sono state alcune considerazioni", ha ammesso Dall'Igna a ottobre. Ma in Ducati si sente a suo agio e in buone mani, ha sottolineato. "Ho lavorato molto duramente per rendere la Ducati un esempio per gli altri. Lasciare ora non sarebbe logico".

Dall'Igna ha continuato: "Naturalmente si potrebbe anche sostenere che ho fatto il mio lavoro in Ducati e che ho vinto la sfida. La Honda sarebbe stata una sfida altrettanto interessante e grande".

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, tuttavia, Gigi Dall'Igna aveva già rivelato in estate cosa lo spinge ancora nella fase di maggior successo della sua carriera professionale in Ducati Corse, dopo aver finalmente realizzato il sogno di vincere il Campionato del Mondo MotoGP (con Pecco Bagnaia nel 2022) nel suo nono anno a Borgo Panigale.

La Honda era in crisi da quattro anni. Compra scarichi, forcelloni e telai in Europa. Perché un italiano vincente non dovrebbe avere un ruolo influente in HRC?

"Non credo che uno scenario del genere sia in discussione alla Honda. Per questo non prendo in considerazione progetti o idee del genere", ha risposto Gigi Dall'Igna a questa domanda la scorsa estate.

Ma non ha rifiutato categoricamente questa possibilità, perché nel motorsport gli imprevisti accadono ogni settimana. "Sì, è vero. È vero", ha ammesso Gigi all'epoca.

Alla domanda sulle sue ultime ambizioni nel motociclismo, il geniale e innovativo costruttore e manager ha risposto: "Vogliamo confermare e ripetere i risultati del 2022. Non è facile riprodurre questi risultati nel Campionato Mondiale Superbike e nella MotoGP. Ma questo era già il mio grande obiettivo per il 2023 durante l'inverno. Ci siamo anche posti l'obiettivo di vincere per la prima volta il Campionato del Mondo Supersport nel 2023".

Per inciso, questo piano è riuscito anche a settembre con Nicolò Bulega sulla Panigale V2 da 955 cc, dopo una striscia di vittorie indescrivibile. E sabato scorso Álvaro Bautista ha vinto per la seconda volta consecutiva il Campionato Mondiale Superbike.

Per finire, Ducati Corse ha costruito anche le unità per il Campionato del Mondo MotoE per la prima volta nel 2023, il che ha portato soddisfazione anche ai team, dopo i primi quattro anni problematici con i mostri dell'Energica-Corsa.

Gigi Dall'Igna: dieci anni in Ducati

Nel 2022, per la prima volta nella storia dell'azienda, la Ducati vince nello stesso anno i campionati mondiali di MotoGP e Superbike. Gigi Dall'Igna ha assunto la carica di Direttore Generale di Ducati Corse nell'ottobre 2013. Proveniva dal Gruppo Piaggio (con i marchi Aprilia, Derbi e Gilera) con l'intenzione di diventare campione del mondo nella "classe regina" per la prima volta nella sua carriera di costruttore e direttore di gara con le Rosse di Borgo Panigale. Dopo nove anni e mezzo, a volte faticosi, il momento è arrivato nel 2022.

Le conoscenze e i metodi di Dall'Igna in Ducati e Piaggio, dove ha avuto successo nelle classi 125cc, 250cc e Superbike per Aprilia, Derbi e Gilera, gli hanno permesso di vincere un totale di 25 titoli mondiali piloti e oltre 40 titoli mondiali di squadra e di marca.

Anche le prossime settimane saranno emozionanti. Jorge Martin è a soli 13 punti dal leader del Campionato del Mondo Bagnaia. Il campionato costruttori è stato nuovamente vinto (per la quarta volta consecutiva). Nel campionato piloti, tre piloti Desmosedici sono nei primi tre posti e altri due (Zarco e Marini) sono nei primi otto.

La Honda, invece, è talmente in difficoltà che nemmeno un mago come Gigi Dall'Igna riuscirà a risollevarla prima dei 60 anni.