Gigi Dall'Igna: Porque é que a Honda não o atraía

Já em 6 de junho de 2023, a SPEEDWEEK.com publicou uma entrevista com o Diretor Geral da Ducati-Corse, Gigi Dall'igna, intitulada "Seria concebível uma atividade na Honda?". E, claro, depois do sucesso contínuo dos Reds, era uma questão de tempo até que o italiano de 57 anos fosse contactado pelos gestores de topo da Honda Racing Corporation.

Porque Marc Márquez já sugeriu na primeira metade da temporada de 2023 que a Honda deve finalmente contratar técnicos renomados da Ducati, Aprilia e KTM. Porque o facto de o novo e rechonchudo Diretor Técnico Ken Kawauchi (que veio da Suzuki no inverno e era suposto substituir o Diretor Técnico Takeo Yokoyama) ser um fracasso já tinha sido reconhecido pelos pilotos da Honda no primeiro teste de fevereiro em Sepang.

A SPEEDWEEK.com já tinha sabido, antes do GP de Misano, que os directores da HRC tinham ido às compras no paddock - e tinham recusado todos os técnicos de topo.

Há alguns dias, Gigi Dall'Igna foi questionado pelos colegas do jornal diário "Gazetta dello Sport" se ele poderia ter imaginado uma mudança para a Honda. Uma "rotação de funções" para a Honda não seria um desafio atrativo - combinado com um salário anual presumivelmente muito tentador?

"Como se pode imaginar, houve algumas considerações", admitiu Dall'Igna em outubro. Mas ele sente-se confortável e em boas mãos na Ducati, sublinhou. "Trabalhei muito para fazer da Ducati um exemplo para os outros. Sair agora não seria lógico".

Dall'Igna continuou: "É claro que também se pode argumentar que fiz o meu trabalho na Ducati e dominei o desafio. A Honda teria sido um desafio igualmente interessante e grande".

Em uma entrevista com SPEEDWEEK.com, no entanto, Gigi Dall'Igna já revelou no verão o que ainda o move na fase mais bem-sucedida de sua carreira profissional na Ducati Corse, depois de finalmente realizar seu sonho de vencer o Campeonato Mundial de MotoGP (com Pecco Bagnaia em 2022) em seu nono ano em Borgo Panigale.

A Honda está em crise há quatro anos. Compram escapes, braços oscilantes e chassis na Europa. Porque é que um italiano vencedor não há-de ter um papel influente na HRC?

"Não creio que esse cenário esteja em causa na Honda. É por isso que não considero tais planos ou ideias", respondeu Gigi Dall'Igna a esta pergunta no verão passado.

Mas ele não rejeitou categoricamente essa possibilidade, porque no desporto automóvel acontecem eventos inesperados todas as semanas. "Sim, é verdade. É verdade", admitiu Gigi na altura.

Quando questionado sobre as suas últimas ambições no motociclismo, o brilhante e inovador construtor e diretor respondeu: "Queremos confirmar e repetir os resultados de 2022. Não é fácil reproduzir estes resultados no Campeonato do Mundo de Superbikes e no MotoGP. Mas esse já era o meu grande objetivo para 2023 no inverno. Também estabelecemos o objetivo de vencer o Campeonato do Mundo de Supersport pela primeira vez em 2023".

Aliás, este plano também foi bem sucedido em setembro com Nicolò Bulega na superior Panigale V2 de 955cc - após uma série de vitórias indescritível. E no passado sábado, Álvaro Bautista venceu o Campeonato do Mundo de Superbike pela segunda vez consecutiva.

Para completar, a Ducati Corse também construiu as motos unitárias para o Campeonato do Mundo de MotoE pela primeira vez em 2023, o que também trouxe satisfação às equipas - após os primeiros quatro anos problemáticos com os monstros da Energica-Corsa.

Gigi Dall'Igna: Dez anos na Ducati

Em 2022, a Ducati venceu os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike no mesmo ano, pela primeira vez na história da empresa. Gigi Dall'Igna assumiu o cargo de Diretor Geral da Ducati Corse em outubro de 2013. Veio do Grupo Piaggio (com as marcas Aprilia, Derbi e Gilera) com a intenção de se tornar campeão do mundo na "classe rainha" pela primeira vez na sua carreira de construtor e diretor de corrida com as Reds em Borgo Panigale. Após nove anos e meio, por vezes árduos, chegou o momento em 2022.

Os conhecimentos e métodos de Dall'Igna na Ducati e Piaggio, onde foi bem sucedido nas classes de 125cc, 250cc e Superbike para a Aprilia, Derbi e Gilera, ajudaram-no a ganhar um total de 25 títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos e mais de 40 títulos do Campeonato do Mundo de Equipas e Marcas.

As próximas semanas também vão ser emocionantes. Jorge Martin está a 13 pontos do líder do Campeonato do Mundo, Bagnaia. O campeonato dos construtores voltou a ser ganho (pela quarta vez consecutiva). No campeonato de pilotos, três pilotos da Desmosedici estão nos três primeiros lugares e outros dois (Zarco e Marini) estão entre os oito primeiros.

A Honda, por outro lado, está numa tal confusão que nem um mágico como Gigi Dall'Igna será capaz de a pôr a funcionar novamente antes dos 60 anos.