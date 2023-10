Brad Binder: "Dará más guerra a Jorge en Sepang".

Brad Binder declaró tras su tercer puesto en el GP de Tailandia que se había levantado por la mañana con la intención de hacer realidad por fin su primera victoria en MotoGP desde Spielberg 2021. Pero la supremacía de Ducati (¡2024 con 14 victorias en 17 carreras!) resultó ser un obstáculo insalvable también en el Chang International Circuit de 4,554 km (siete curvas a la derecha y cinco a la izquierda, recta más larga: 1 km de longitud).

Brad Binder se precipitó a la meta en segunda posición tras una conducción muy agresiva y admirable, pero se vio relegado a la tercera plaza por culpa del perdón de los "límites de la pista". Ya en Assen había perdido el segundo puesto tanto el sábado como el domingo debido a las visitas no autorizadas a las zonas verdes.

No obstante: Tras el 2º puesto en Jerez, el 3º en Silverstone y el 2º en Spielberg, el sudafricano conquistó su cuarto podio dominical este año. A esto hay que añadir las victorias al sprint en Las Termas y Jerez y los tres segundos puestos al sprint en Le Mans, Spielberg y Motegi para el cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, que ya aventaja en 51 puntos a su rival Aleix Espargaró en el campeonato de pilotos.

Tailandia produjo el cuarto resultado más ajustado en el podio de la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ya que Bagnaia perdió sólo 0,253 s respecto al ganador Martin cuando cruzó la línea de meta en tercera posición. Y Martin sólo aventajaba en 0.114 seg. al desafiante Brad Binder, que fue penalizado.

Binder pasó como líder por la salida/llegada en las vueltas 22, 23 y 24. ¿Se dio cuenta de inmediato de que Martin era el líder? ¿Se dio cuenta en ese momento de que no podía escaparse del magnífico Martin?

"Sí, hice el movimiento, pero tardé varias vueltas en alcanzar a Jorge. He pasado la recta de atrás y he tenido un poco de 'bombeo' en el centro del neumático. Pensé, 'Oh, no, espero que la goma base no se salga ahora'. La moto se volvió bastante inestable al entrar en la curva. Ahí me di cuenta de que Jorge no me iba a dejar escapar. No obstante, he hecho todo lo que he podido, porque quería mantener el liderato hasta el final. Quería la victoria más que nada ese día. Pero no pudo ser".

También fue admirable lo agresivo y explosivo que se mostró Jorge Martín en las últimas vueltas, a pesar de la presión por su situación en el Mundial, y cómo controló la Ducati impecablemente al límite, cubriendo todas las trazadas con habilidad.

No es de extrañar que la mayoría de los pilotos de MotoGP consideren desde hace tiempo al "Martinator" como el candidato número uno al título.

¿Encontró Binder otro punto en la meta donde un ataque podría haber merecido la pena? "Quería ponerme en posición en la curva 4. Pero allí se me fue la rueda delantera... Eso fue todo. Sí, Jorge tuvo una gran actuación. Se defendió donde tenía que hacerlo. Hizo una vuelta muy limpia y rápida en la llegada, teniendo en cuenta lo mal que estaban los neumáticos. Me quito el sombrero ante él. Está pilotando increíblemente fuerte en estos momentos. Pero estoy deseando darle más guerra en Sepang dentro de quince días".