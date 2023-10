Brad Binder : "Je vais faire plus de mal à Jorge à Sepang".

Après sa troisième place au GP de Thaïlande, Brad Binder a déclaré s'être réveillé le matin avec l'intention d'enfin concrétiser sa première victoire en MotoGP depuis Spielberg en 2021. Mais la supériorité de Ducati (14 victoires en 17 courses en 2024 !) s'est également révélée être un obstacle insurmontable sur le circuit international de Chang, long de 4,554 km (sept virages à droite et cinq à gauche, la plus longue ligne droite : 1 km de long).

Brad Binder a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position après une course très agressive et admirable, mais il a été relégué en troisième position en raison des "track limits". A Assen, il avait déjà perdu la deuxième place le samedi et le dimanche à cause de la fréquentation non autorisée des espaces verts.

Toujours est-il qu'après la deuxième place à Jerez, la troisième place à Silverstone et la deuxième place à Spielberg, le Sud-Africain a conquis son quatrième podium dominical de l'année. A cela s'ajoutent les victoires au sprint à Las Termas et Jerez ainsi que trois deuxièmes places au sprint au Mans, à Spielberg et à Motegi pour le quatrième du championnat du monde, qui compte désormais 51 points d'avance sur son poursuivant Aleix Espargaró au championnat du monde des pilotes.

La Thaïlande a révélé le quatrième podium le plus serré de l'histoire du championnat du monde moto, puisque Bagnaia n'a perdu que 0,253 seconde sur le vainqueur Martin lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en troisième position. Et Martin n'avait que 0,114 seconde d'avance sur l'insubordonné Brad Binder, qui a ensuite été pénalisé.

Binder est passé en tête au départ/arrivée aux tours 22, 23 et 24. A-t-il tout de suite remarqué qu'il ne pouvait pas s'échapper devant le grand Martin ?

"Oui, j'ai fait le mouvement, mais il m'a fallu quelques tours pour attraper Jorge. J'ai descendu la ligne droite et j'ai eu un peu de 'pompage' au milieu du pneu. Je me suis dit : 'Oh non, j'espère que la gomme de base ne va pas sortir maintenant'. La moto s'est alors mise à trembler à l'entrée du virage. J'ai alors compris que Jorge ne me laisserait pas m'échapper. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux, car je voulais absolument garder l'avantage jusqu'à la fin. Je voulais la victoire plus ardemment que tout le reste ce jour-là. Mais ça ne devait pas être le cas".

On a également pu admirer l'agressivité et l'explosivité de Jorge Martin dans les derniers tours, malgré la pression due à sa situation au championnat du monde, et sa maîtrise impeccable de la Ducati à la limite, couvrant habilement toutes les lignes.

Il n'est donc pas étonnant que la plupart des pilotes de MotoGP considèrent depuis longtemps le "Martinator" comme le candidat numéro 1 au titre.

Binder a-t-il encore repéré à l'arrivée un endroit où une attaque aurait pu s'avérer payante ? "J'ai voulu me positionner dans le virage 4. Mais ma roue avant a glissé à cet endroit... C'est tout. Oui, Jorge a fait une grande performance. Il s'est défendu là où il le fallait. Il a fait un tour très propre et rapide en fin de course, compte tenu de l'état de ses pneus. Je lui tire mon chapeau. Il est incroyablement fort en ce moment. Mais je suis impatient de lui donner encore plus de fil à retordre à Sepang dans deux semaines".