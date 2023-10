Brad Binder: "Darà filo da torcere a Jorge a Sepang".

Brad Binder ha dichiarato, dopo il suo terzo posto al GP di Thailandia, di essersi svegliato al mattino con l'intenzione di trasformare finalmente in realtà la sua prima vittoria in MotoGP dai tempi di Spielberg 2021. Ma la supremazia Ducati (2024 con 14 vittorie in 17 gare!) si è rivelata un ostacolo insormontabile anche sui 4,554 km del Chang International Circuit (sette curve a destra e cinque a sinistra, rettilineo più lungo: 1 km).

Brad Binder è arrivato al traguardo in seconda posizione dopo una guida molto aggressiva e ammirevole, ma è stato relegato in terza posizione a causa del perdono dei "limiti della pista". Già ad Assen aveva perso il secondo posto sia sabato che domenica a causa delle visite non autorizzate alle aree verdi.

Tuttavia: dopo il 2° posto a Jerez, il 3° a Silverstone e il 2° a Spielberg, il sudafricano ha conquistato il suo quarto podio domenicale quest'anno. A ciò si aggiungono le vittorie in volata a Las Termas e Jerez e i tre secondi posti in volata a Le Mans, Spielberg e Motegi per il quarto pilota del Campionato del Mondo, che ora ha già 51 punti di vantaggio sul suo rivale Aleix Espargaró nel campionato piloti.

La Thailandia ha prodotto il quarto podio più vicino nella storia del Motomondiale, poiché Bagnaia ha perso solo 0,253 secondi dal vincitore Martin quando ha tagliato il traguardo in terza posizione. Martin ha preceduto di soli 0,114 secondi lo sfidante Brad Binder, poi penalizzato.

Binder è passato in testa alla partenza e al traguardo nei giri 22, 23 e 24. Ha capito subito che non poteva sfuggire al formidabile Martin?

"Sì, mi sono mosso, ma mi ci sono voluti alcuni giri per raggiungere Jorge. Sono andato in fondo al rettilineo, poi ho avuto un po' di 'pompaggio' al centro della gomma. Ho pensato: "Oh, no, spero che la gomma di base non si stacchi". La moto è diventata piuttosto instabile in curva. A quel punto ho capito che Jorge non mi avrebbe lasciato andare via. Tuttavia, ho fatto del mio meglio, perché volevo davvero mantenere la testa della corsa fino alla fine. Quel giorno volevo la vittoria più di ogni altra cosa. Ma non è stato così".

È stato anche ammirevole l'aggressività e l'esplosività di Jorge Martin negli ultimi giri, nonostante la pressione dovuta alla sua situazione nel Campionato del Mondo, e il modo in cui ha controllato la Ducati senza problemi al limite, coprendo abilmente tutte le linee.

Non c'è da stupirsi che la maggior parte dei piloti della MotoGP abbia definito il "Martinator" il candidato numero uno al titolo.

Binder ha trovato un altro punto nel finale in cui un attacco avrebbe potuto essere utile? "Volevo prendere posizione alla curva 4. Ma poi la mia ruota anteriore è scivolata via... È finita lì. Sì, Jorge ha fatto una grande prestazione. Ha difeso dove doveva. Ha fatto un giro molto pulito e veloce nel finale, considerando quanto erano messe male le gomme. Tanto di cappello. Sta guidando in modo incredibilmente forte in questo momento. Ma non vedo l'ora di dargli filo da torcere a Sepang tra quindici giorni".