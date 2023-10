Brad Binder: "Vai dar mais luta ao Jorge em Sepang".

Brad Binder disse após o seu terceiro lugar no GP da Tailândia que tinha acordado de manhã com a intenção de finalmente tornar realidade a sua primeira vitória no MotoGP desde Spielberg 2021. Mas a supremacia da Ducati (2024 com 14 vitórias em 17 corridas!) também se revelou um obstáculo intransponível no Circuito Internacional de Chang, com 4,554 km (sete curvas à direita e cinco à esquerda, a reta mais longa tem 1 km de comprimento).

Brad Binder chegou à meta em segundo lugar, após uma prova muito agressiva e admirável, mas foi relegado para terceiro devido ao perdão dos "limites da pista". Já em Assen tinha perdido o segundo lugar tanto no sábado como no domingo devido a visitas não autorizadas às zonas verdes.

Apesar disso: Depois do 2º lugar em Jerez, do 3º lugar em Silverstone e do 2º lugar em Spielberg, o sul-africano conquistou o seu quarto pódio de domingo este ano. A isto juntam-se as vitórias ao sprint em Las Termas e Jerez e três segundos lugares ao sprint em Le Mans, Spielberg e Motegi para o quarto classificado do Campeonato do Mundo, que já tem 51 pontos de vantagem sobre o seu rival Aleix Espargaró no campeonato de pilotos.

A Tailândia produziu o quarto resultado mais próximo do pódio na história do Campeonato do Mundo de Motociclismo, uma vez que Bagnaia perdeu apenas 0,253 segundos para o vencedor Martin quando cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. E Martin estava apenas 0,114 segundos à frente do desafiante Brad Binder, que foi penalizado.

Binder passou como líder na partida/chegada nas voltas 22, 23 e 24. Será que ele percebeu logo nessa altura que não podia escapar ao fantástico Martin?

"Sim, fiz a manobra, mas demorei algumas voltas a apanhar o Jorge. Fui para a reta da meta e depois tive um 'bombeamento' no meio do pneu. Pensei: 'Oh, não, espero que a borracha de base não saia agora'. A mota ficou bastante instável na entrada da curva. Foi aí que percebi que o Jorge não me ia deixar escapar. Mesmo assim, dei o meu melhor, porque queria mesmo manter a liderança até ao fim. Queria a vitória mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Mas não foi o caso".

Também foi admirável como Jorge Martin foi agressivo e explosivo nas últimas voltas, apesar da pressão devido à sua situação no Campeonato do Mundo, e como ele controlou a Ducati sem falhas no limite, cobrindo todas as linhas com habilidade.

Não é de admirar que a maioria dos pilotos de MotoGP há muito que considera o "Martinator" o principal candidato ao título.

Será que Binder encontrou outro ponto na meta onde um ataque poderia ter valido a pena? "Eu queria posicionar-me na curva 4. Mas a minha roda dianteira escapou-se ali... Foi só isso. Sim, o Jorge teve um grande desempenho. Defendeu-se onde tinha de o fazer. Fez uma volta muito limpa e rápida no final, tendo em conta o mau estado dos pneus. Tiro-lhe o chapéu. Ele está a conduzir de forma incrivelmente forte neste momento. Mas estou ansioso por lhe dar mais uma corrida em Sepang, daqui a duas semanas."