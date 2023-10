Alex Márquez (Ducati/out): "No estaba loco"

Incluso su compañero de equipo en Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, pensó que estaba loco. Pero Alex Márquez (27) estaba decidido a intentarlo. Fue el único piloto de los cracks de cabeza que empezó la carrera en Buriram con el más blando de los dos compuestos de neumáticos Michelin disponibles. "Lo había pensado detenidamente y estaba convencido de que el cálculo podía salir bien", comentó Alex Márquez sobre su elección de neumáticos después de la carrera.

Al final, el cálculo no funcionó para el ex campeón del mundo de Moto3 y Moto2. "Nunca se sabrá si hubiera funcionado. Hice esta elección porque noté en los entrenamientos que el desgaste entre mi goma media y el compuesto más duro no era tan grande. Y en carrera esperaba un mejor comportamiento en curva. Y eso es lo que ha ocurrido".

Hasta poco antes del ecuador de la carrera, los piadosos deseos del menor de los Márquez se cumplieron absolutamente. Jadeaba detrás del dúo de cabeza Martin/Binder por apenas dos décimas de segundo y mantenía la tercera plaza. Pero entonces, precisamente en la vuelta 13, llegó el fatal final a su valiente experimento con los neumáticos.

"Estaba a punto de atacar a Brad Binder cuando me resbaló la rueda delantera en la curva 12 y salí volando. Una caída dolorosa. En todos los sentidos".

Dijo que a él mismo le había pillado completamente por sorpresa, ya que la manejabilidad de su Gresini-Ducati GP22 había sido muy buena inmediatamente antes de la caída. "Siempre controlé la gestión de los neumáticos. Ha sido un gran fin de semana para nosotros. La moto se pilotaba muy bien y ha sido muy divertido. Si lo comparas con Australia, donde tuvimos grandes problemas, el progreso ha sido realmente positivo."

Alex Márquez también se alegra de que el entrenador de pilotos de Gresini, Manuel Poggiali, también permanecerá con los pilotos de MotoGP de Gresini junto a la directora del equipo, Nadia Padovani, a pesar de su nuevo compromiso con el equipo oficial Ducati en 2024. "Manu es parte de la familia Gresini. Estoy muy contento de que pueda seguir apoyándonos. Y hay sinergias adicionales con el equipo de fábrica, que también nos ayudarán."

