Alex Márquez (Ducati/out) : "Je n'étais pas fou"

Alex Márquez a été le seul pilote à prendre le départ du GP de Thaïlande avec le pneu arrière le plus tendre disponible. Il s'est mêlé au top 3 durant la première moitié de la course. Après sa chute, il s'interroge sur le choix des pneus.

Même son coéquipier chez Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, le prenait pour un fou. Mais Alex Márquez (27 ans) était bien décidé à tenter sa chance. Il a été le seul pilote parmi les top-cracks à prendre le départ de la course de Buriram avec le composé de pneus Michelin le plus tendre parmi les deux disponibles. "J'avais bien réfléchi et j'étais convaincu que le calcul pouvait fonctionner", a commenté Alex Márquez après la course.

Finalement, le calcul n'a pas fonctionné pour l'ancien champion du monde Moto3 et Moto2. "On ne saura jamais si cela aurait fonctionné. J'ai fait ce choix parce que j'ai constaté lors des séances d'entraînement que l'usure entre ma gomme medium et le mélange plus dur n'était pas si énorme. Et en course, je m'attendais ainsi à un meilleur comportement en virage. C'est ce qui s'est passé".

Jusqu'à la mi-course, les vœux pieux du jeune Márquez ont été exaucés. Il se traînait derrière le duo de tête Martin/Binder avec seulement deux dixièmes de seconde de retard et se maintenait en troisième position. Mais c'est au 13e tour que sa courageuse expérience avec les pneus a pris fin.

"Je m'apprêtais à attaquer Brad Binder quand j'ai glissé sur la roue avant au virage 12 et je suis parti à la faute. Une chute douloureuse. Dans tous les sens du terme".

Il aurait lui-même été complètement pris au dépourvu, car le comportement de sa Gresini-Ducati GP22 aurait été très bon juste avant la chute. "J'ai toujours contrôlé la gestion de mes pneus. C'était quand même un grand week-end pour nous. La moto était super à piloter et nous avons pris énormément de plaisir. Si l'on compare avec l'Australie, où nous avons eu de gros problèmes, les progrès ont été vraiment positifs".

Alex Márquez se réjouit également du fait que, malgré son nouvel engagement dans le team d'usine Ducati en 2024, le coach des riders de Gresini, Manuel Poggiali, reste également à la disposition des pilotes MotoGP de Gresini avec la chef d'équipe Nadia Padovani. "Manu fait partie de la famille Gresini. Je suis très heureux qu'il puisse continuer à nous soutenir. Et il y a des synergies supplémentaires avec l'équipe d'usine, ce qui va aussi nous aider".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.