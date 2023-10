Alex Márquez (Ducati/out): "Non ero pazzo"

Alex Márquez è stato l'unico pilota a partire per il GP della Thailandia con il pneumatico posteriore più morbido tra quelli disponibili. Nella prima metà della gara è stato tra i primi tre. Dopo la caduta, è perplesso per la scelta degli pneumatici.

Anche il suo compagno di squadra Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, pensava che fosse pazzo. Ma Alex Márquez (27) era determinato a provarci. È stato l'unico pilota tra i primi a partire per la gara di Buriram con la mescola più morbida dei due pneumatici Michelin disponibili. "Ci ho pensato bene ed ero convinto che il calcolo potesse funzionare", ha commentato Alex Márquez dopo la gara.

Alla fine, il calcolo non ha funzionato per l'ex campione del mondo di Moto3 e Moto2. "Non si saprà mai se avrebbe funzionato. Ho fatto questa scelta perché nelle sessioni di prove ho notato che l'usura tra la mia gomma media e la mescola più dura non era così elevata. E in gara mi aspettavo un comportamento migliore in curva. Ed è quello che è successo".

Fino a poco prima di metà gara, i pii desideri del più giovane Márquez sono stati assolutamente esauditi. Si trovava dietro al duo di testa Martin/Binder di soli due decimi di secondo e manteneva il terzo posto. Ma poi, esattamente al 13° giro, è arrivata la fine fatale del suo coraggioso esperimento con le gomme.

"Stavo per attaccare Brad Binder quando sono scivolato sulla ruota anteriore alla curva 12 e sono volato via. Un incidente doloroso. In tutti i sensi".

Ha detto di essere stato colto completamente di sorpresa, dato che la maneggevolezza della sua Gresini-Ducati GP22 era stata molto buona subito prima dell'incidente. "Ho sempre controllato la gestione delle gomme. È stato comunque un grande weekend per noi. La moto era fantastica da guidare ed è stato molto divertente. Se si confronta con l'Australia, dove abbiamo avuto grossi problemi, i progressi sono stati davvero positivi".

Alex Márquez è anche contento che il Riders Coach di Gresini, Manuel Poggiali, rimarrà con i piloti MotoGP di Gresini insieme alla Team Principal Nadia Padovani, nonostante il suo nuovo impegno con il team Ducati factory nel 2024. "Manu fa parte della famiglia Gresini. Sono molto felice che possa continuare a sostenerci. E ci sono ulteriori sinergie con il team ufficiale, che ci aiuteranno".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.