Alex Márquez (Ducati/out): "Eu não estava louco"

Alex Márquez foi o único piloto a iniciar o GP da Tailândia com o mais macio dos pneus traseiros disponíveis. Esteve entre os três primeiros na primeira metade da corrida. Depois da queda, está confuso com a escolha do pneu.

Até o seu companheiro de equipa na Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, pensou que ele estava louco. Mas Alex Márquez (27) estava determinado a tentar. Ele foi o único piloto entre os primeiros a começar a corrida em Buriram com o mais macio dos dois compostos de pneus Michelin disponíveis. "Tinha pensado muito bem e estava convencido que o cálculo podia resultar," comentou Alex Márquez sobre a sua escolha de pneus após a corrida.

No final, o cálculo não funcionou para o antigo campeão mundial de Moto3 e Moto2. "Nunca saberemos se teria funcionado. Fiz esta escolha porque reparei nas sessões de treinos que o desgaste entre a minha borracha média e o composto mais duro não era assim tão grande. E na corrida esperava um melhor comportamento em curva. E foi isso que aconteceu".

Até pouco antes da metade da corrida, os desejos piedosos do jovem Márquez foram absolutamente realizados. Ele estava atrás da dupla líder Martin/Binder por apenas dois décimos de segundo e manteve o terceiro lugar. Mas então, precisamente na volta 13, veio o fim fatal para a sua corajosa experiência com os pneus.

"Estava prestes a atacar o Brad Binder quando escorreguei na roda da frente na curva 12 e voei. Um acidente doloroso. Em todos os sentidos."

Ele disse que foi apanhado completamente de surpresa, já que o comportamento da sua Gresini-Ducati GP22 tinha sido muito bom imediatamente antes do acidente. "Sempre controlei a gestão dos meus pneus. Mesmo assim foi um grande fim de semana para nós. A moto estava óptima de conduzir e foi muito divertido. Se compararmos com a Austrália, onde tivemos grandes problemas, o progresso foi muito positivo."

Alex Márquez também está satisfeito com o facto de o Treinador de Pilotos da Gresini, Manuel Poggiali, também permanecer com os pilotos de MotoGP da Gresini com a Chefe de Equipa Nadia Padovani, apesar do seu novo compromisso com a equipa de fábrica da Ducati em 2024. "O Manu faz parte da família Gresini. Estou muito contente por ele poder continuar a apoiar-nos. E há sinergias adicionais com a equipa de fábrica, o que também nos vai ajudar."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.