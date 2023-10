Jack Miller : trop de wheelspin, peu d'accélération

"C'était une course longue et fatigante. J'ai donné tout ce que je pouvais. Mais je n'ai pas pu faire mieux", expliquait l'Australien, déçu, après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Alors que Brad Binder était clairement le plus rapide dans le premier secteur de la piste, j'ai eu du mal tout le week-end à y trouver le drive nécessaire pour sortir des virages, notamment à la sortie des virages 1 et 3".

Comme presque tous les autres pilotes MotoGP, Miller avait opté pour le mélange dur à l'arrière, mais il n'a pas trouvé d'explication sur le fait que ce type de pneu ne fonctionnait pas de manière optimale sur sa machine. "J'ai tout essayé pour trouver plus de drive en sortie de virage. J'ai changé mes lignes, j'ai redressé la moto plus tôt, j'ai roulé avec plus ou moins d'inclinaison, j'ai passé le rapport supérieur plus tôt, j'ai vraiment tout essayé. Mais rien n'a aidé".

Miller poursuit : "La moto n'avance tout simplement pas comme les autres, en sortie de virage je perds 2 ou 3 longueurs de moto. Même les Yamaha s'éloignent et me prennent une ou deux longueurs dans la ligne droite", poursuit Miller. "Si tu veux quand même attaquer et rattraper ton retard en arrivant au prochain virage, ça va être difficile".

C'est ainsi que Miller n'a pas pu s'améliorer depuis sa 15e place sur la grille de départ, mais a également été éjecté des points par Enea Bastianini, en pleine remontée, après deux tiers de la course et a dû se contenter de la 16e place.

"Quand la baisse de performance des pneus est arrivée, je n'ai fait que perdre encore plus de vitesse", a soupiré Miller. "C'est décevant de ne même pas ramener de points à la maison, notamment parce que les gars de l'équipe ont travaillé si dur. Mais c'est la classe MotoGP de nos jours : tu termines une course 14 secondes derrière le vainqueur - et tu repars quand même bredouille !"

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.