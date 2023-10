Joan Mir (Honda/12º): Al menos no se ha caído

Ver a Joan Mir en la grava es casi la norma en lo que hasta ahora ha sido una temporada devastadora para el ex campeón del mundo español. "Lo más positivo de este fin de semana es que no nos hemos caído, hemos visto la bandera a cuadros en las dos carreras", resumió Mir tras el Gran Premio de Tailandia.

De hecho, Mir se mostró muy rápido en la carrera principal de Buriram, luchando tenazmente por la zona de puntos, a pesar de que en la última vuelta perdió ante Franco Morbidelli, con un neumático trasero completamente agotado, cayendo hasta la undécima plaza. "En la final, en términos de agarre de los neumáticos, pagué por todos los adelantamientos que logré hacer al principio de la carrera", explicó Mir. "He dado el 100% y he tenido un ritmo sólido durante toda la carrera. El resultado no refleja del todo el progreso que hemos hecho, habría estado un poco más contento con un resultado entre los 10 primeros. Pero para eso tenemos que mejorar desde el principio. La forma en que nos quedamos rezagados el viernes y el sábado no es aceptable".

En el lado positivo, el mallorquín atribuyó el mérito al comportamiento en frenada de la Honda, que le permitió atacar a placer antes de las curvas. "Pero aparte de eso, las carreras siguen siendo problemáticas. En la categoría de MotoGP, el piloto puede marcar la diferencia en las frenadas, pero es duro tanto física como mentalmente cuando estás con gente en la salida de la curva después de una frenada tardía, sólo para ver cómo se enderezan y vuelven a salir disparados. Cuando ese juego se repite por todas partes durante 26 vueltas, estás mentalmente quemado, ¡por no hablar de tus neumáticos!".

Al menos, dijo, era un rayo de esperanza estar en la lucha, con un ritmo de carrera aceptable a dos décimas de segundo de los líderes. Y el hecho de haber terminado sin problemas las dos carreras es algo que le dará el impulso que necesita para los tres últimos Grandes Premios de la temporada, dijo. "Cuando se acerca el final de la temporada y no ves mucho más que ceros en tu palmarés, es muy aleccionador. Me siento aliviado por haber podido sumar un puñado de puntos en las carreras de India, Japón y ahora Tailandia", subrayó Mir.

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.