Joan Mir (Honda/12e) : Au moins pas de chute

Le pilote officiel Repsol-Honda Joan Mir a terminé 12e du sprint et de la course principale du GP de Thaïlande - et s'est surtout réjoui d'avoir au moins marqué quelques points au lieu de chuter.

Voir Joan Mir dans le bac à gravier est presque devenu la norme dans une saison jusqu'ici dévastatrice pour l'ex-champion du monde espagnol. "Le point le plus positif de ce week-end est que nous ne sommes pas tombés et que nous avons vu le drapeau à damier dans les deux courses", a déclaré Mir après le Grand Prix de Thaïlande.

En effet, lors de l'épreuve principale à Buriram, Mir s'est montré solide et s'est battu avec acharnement dans les points, même s'il a été battu par Franco Morbidelli dans le dernier tour avec un pneu arrière complètement usé et qu'il a perdu la onzième place. "Dans la finale, j'ai payé en termes d'adhérence des pneus les nombreux dépassements que j'ai réussi à faire en début de course", a expliqué Mir. "Je me suis donné à 100% et j'ai eu un rythme solide tout au long de la course. Le résultat ne reflète pas tout à fait les progrès que nous avons réalisés, j'aurais été encore un peu plus heureux avec un résultat dans le top 10. Mais pour cela, nous devons être plus présents dès le début. La manière dont nous avons été à la traîne vendredi et samedi n'est pas acceptable".

Du côté des satisfactions, le Majorquin a noté le comportement au freinage de la Honda, qui lui a permis d'attaquer à sa guise avant les virages. "Mais à part cela, les courses restent pénibles. En MotoGP, le pilote peut faire la différence au freinage, mais c'est dur physiquement et mentalement d'être avec les gens à l'entrée d'un virage après un freinage tardif, pour les voir se relever et repartir en trombe. Si ce jeu se répète partout pendant 26 tours, tu es brûlé mentalement - sans parler de tes pneus !"

Au moins, le fait de pouvoir se battre, avec un rythme de course acceptable de deux dixièmes de seconde derrière la tête, est une lueur d'espoir. Et le fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée sans encombre lors des deux courses lui donne l'élan nécessaire pour les trois derniers Grand Prix de la saison. "Quand la fin de la saison approche et que tu ne vois pas grand-chose d'autre que des zéros dans ton bilan, c'est très décevant. Je suis soulagé d'avoir pu ramener une poignée de points des courses en Inde, au Japon et maintenant en Thaïlande", a souligné Mir.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.