Joan Mir (Honda/12°): Almeno nessuna caduta

Vedere Joan Mir nella ghiaia è quasi la norma in quella che finora è stata una stagione devastante per l'ex campione del mondo spagnolo. "La cosa più positiva di questo fine settimana è che non abbiamo avuto incidenti e abbiamo visto la bandiera a scacchi in entrambe le gare", ha riassunto Mir dopo il Gran Premio di Thailandia.

In effetti, Mir ha dimostrato di essere velocissimo nell'evento principale di Buriram, lottando tenacemente per i punti, anche se ha perso contro Franco Morbidelli all'ultimo giro con una gomma posteriore completamente esaurita, scendendo all'undicesimo posto. "Nel finale, in termini di aderenza degli pneumatici, ho pagato tutti i sorpassi che sono riuscito a fare all'inizio della gara", ha spiegato Mir. "Ho dato il 100 per cento e ho avuto un ritmo solido per tutta la gara. Il risultato non riflette del tutto i progressi che abbiamo fatto, sarei stato un po' più contento di un risultato da top 10. Ma per questo dobbiamo essere più bravi. Ma per questo dobbiamo migliorare fin dall'inizio. Il modo in cui siamo rimasti indietro venerdì e sabato non è accettabile".

In compenso, il maiorchino ha apprezzato il comportamento in frenata della Honda, che gli ha permesso di attaccare a piacimento prima delle curve. "Ma a parte questo, le gare continuano a essere problematiche. Nella classe MotoGP, il pilota può fare la differenza in frenata, ma è difficile sia fisicamente che mentalmente quando ti trovi con persone all'inizio della curva dopo una frenata tardiva, per poi vederle raddrizzare e ripartire. Quando questo gioco si ripete dappertutto per 26 giri, si è mentalmente esauriti, per non parlare delle gomme!".

Almeno, ha detto, era un raggio di speranza essere in lizza, con un ritmo di gara a due decimi di secondo dai leader. E il fatto di aver concluso in sicurezza entrambe le gare gli darà la spinta necessaria per gli ultimi tre Gran Premi della stagione, ha detto. "Quando si avvicina il finale di stagione e non si vedono più che degli zeri sul proprio record, è molto deprimente. Sono sollevato di essere riuscito a prendere una manciata di punti dalle gare in India, Giappone e ora in Thailandia", ha sottolineato Mir.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.