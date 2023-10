Joan Mir (Honda/12º): Pelo menos não se despistou

O piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, ficou em 12º lugar tanto no sprint como na corrida principal do GP da Tailândia e ficou particularmente satisfeito por, em vez de se despistar, ter marcado alguns pontos.

Ver Joan Mir na gravilha é quase a norma no que tem sido uma época devastadora até agora para o antigo campeão do mundo espanhol. "A coisa mais positiva deste fim de semana é que não tivemos acidentes, vimos a bandeira axadrezada em ambas as corridas", resumiu Mir após o Grande Prémio da Tailândia.

De facto, Mir mostrou-se muito rápido no evento principal em Buriram, lutando obstinadamente pelos pontos, apesar de ter perdido para Franco Morbidelli na última volta com um pneu traseiro completamente esgotado, caindo para o décimo primeiro lugar. "Na final, em termos de aderência dos pneus, paguei por todas as ultrapassagens que consegui fazer no início da corrida", explicou Mir. "Dei 100 por cento e mantive um ritmo sólido durante toda a corrida. O resultado não reflecte bem os progressos que fizemos, teria ficado um pouco mais satisfeito com um resultado entre os 10 primeiros. Mas para isso precisamos de ser melhores desde o início. A forma como ficámos para trás na sexta-feira e no sábado não é aceitável."

Do lado positivo, o maiorquino atribuiu o mérito ao comportamento de travagem da Honda, que lhe permitiu atacar à vontade antes das curvas. "Mas, para além disso, as corridas continuam a ser problemáticas. Na classe de MotoGP, o piloto pode fazer a diferença quando trava, mas é difícil, tanto física como mentalmente, quando estamos com pessoas no início da curva depois de uma manobra de travagem tardia, apenas para os vermos a endireitarem-se e a afastarem-se novamente. Quando esse jogo se repete por todo o lado durante 26 voltas, ficamos mentalmente esgotados - para não falar dos pneus!"

Pelo menos, disse ele, era um raio de esperança estar na luta, com um ritmo de corrida a uns aceitáveis dois décimos de segundo atrás dos líderes. E o facto de ter terminado em segurança em ambas as corridas é algo que lhe dará o impulso de que necessita para os últimos três Grandes Prémios da época, disse ele. "Quando se aproxima o final da época e não vemos muito mais do que zeros no nosso registo, é muito preocupante. Estou aliviado por ter conseguido conquistar alguns pontos nas corridas da Índia, Japão e agora Tailândia," sublinhou Mir.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.