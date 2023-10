Márquez subraya tras el test: "Nunca contra Honda".

Con los puestos 4 (en el sprint) y 6 (en la carrera principal tras la penalización de tiempo a Aleix Espargaró) Marc Márquez ofreció una notable actuación en su cuarto y último Gran Premio como piloto oficial de Honda. Cualquiera que hubiera esperado que el seis veces campeón de MotoGP se tomara con calma su gira de despedida sobre la rebelde RC213V se equivocó una vez más.

"Intentaré mantener esta intensidad en mi pilotaje en las últimas carreras. Porque así, una vez que me una al nuevo proyecto, tendré el ritmo - si el ritmo será suficiente, no lo sé. Pero al menos estaré preparado", comentó el español de 30 años.

El domingo en Buriram, esto lo sintieron incluso algunos de sus compañeros, con los que Marc Márquez mantuvo intensos duelos. "Sí", coincidió el 59 veces ganador de MotoGP. "Salí a la pista y estaba caliente", sonrió. "Intenté atacar al principio. Porque me di cuenta enseguida de que si no atacaba, una moto me adelantaría cada vez que saliera de la primera y la tercera curva. Así que me dije: '¡Atacar es la mejor defensa! En nuestra moto hay que atacar con los frenos, he frenado tarde en la curva 5 y en la 12, pero no ha sido suficiente. He perdido un poco de tiempo con Aleix, ha sido una lucha cerrada. Después he encontrado mi ritmo y he terminado la carrera".

Especialmente en el duelo con el piloto oficial de Aprilia Aleix Espargaró, parecía que estaba en juego mucho más que un sexto puesto intermedio. "Sí, hemos perdido un segundo y medio en una vuelta", se reía Márquez, que estaba claramente disfrutando de la lucha. "Después de eso él tenía mejor ritmo con el neumático duro. El sábado le gané, el domingo me ganó él. Cuando Fabio Quartararo me ha adelantado al final, he vuelto a cogerle y he pensado que quizás podría llegar en la última vuelta. Sin embargo, luego he visto que estaba pilotando demasiado la moto y también era importante acabar la carrera, así que he mantenido la calma".

A Marc Márquez le quedan tres fines de semana de carrera en el box del Repsol Honda, tras los cuales se subirá por primera vez a la Ducati de Gresini en el test de un día que se celebrará en Valencia el 28 de noviembre. Alberto Puig confirmó al margen del GP de Tailandia que recibirá la pertinente autorización para ello.

El Campeonato del Mundo de Superbike 2023, por otra parte, ya llegó a su fin el pasado fin de semana, y hoy martes habrá un primer contacto con el 2024 en el test de Jerez, aunque sin Toprak Razgatlioglu, que no pudo llegar a un acuerdo con su anterior empleador, Yamaha, para subirse ya a la BMW.

"Depende de la relación y de cómo hagas las cosas", dijo Marc Márquez cuando se le preguntó al respecto. "Yo, por ejemplo, mantengo una muy buena relación con Honda. Eso es un hecho y lo he dicho. He oído que en el pasado prohibieron a Rossi hacer tests cuando se fue a Yamaha. Pero depende de la forma de hacer las cosas. Y nunca he estado en contra de Honda, siempre hemos hablado con calma y hemos intentado encontrar la mejor solución para el proyecto y entender la situación. Honda tiene un personal muy humano y tenemos un vínculo de once años".

Sobre la situación de Razgatlioglu, Marc no puede opinar. "Porque no sabes lo que pasa internamente", indicó el ocho veces campeón del mundo. "Sólo estoy contento con mi situación y quiero dar las gracias de nuevo a Honda por permitirme pilotar la nueva moto".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.