Márquez souligne après l'autorisation des tests : "Jamais contre Honda".

En se classant quatrième (au sprint) et sixième (en course principale après la pénalité de temps infligée à Aleix Espargaró), Marc Márquez a réalisé une performance remarquable lors de son quatrième et dernier Grand Prix en tant que pilote officiel Honda. Ceux qui s'attendaient à ce que le sextuple champion MotoGP aborde tranquillement sa tournée d'adieu au guidon de la récalcitrante RC213V ont une fois de plus été détrompés.

"Je vais essayer de conserver cette intensité de pilotage pour les dernières courses. Car ainsi, dès que je rejoindrai le nouveau projet, j'aurai le rythme - je ne sais pas si le rythme sera suffisant. Mais au moins, je serai prêt", a déclaré l'Espagnol de 30 ans.

Dimanche, à Buriram, certains concurrents avec lesquels Marc Márquez s'est livré à d'intenses duels en ont fait les frais. "Oui", a déclaré l'homme aux 59 victoires en MotoGP. "Je suis entré en piste et j'étais chaud", a-t-il déclaré en souriant. "J'ai essayé d'attaquer dès le début. Car j'ai tout de suite remarqué qu'à la sortie du premier et du troisième virage, une moto me dépasserait à chaque fois si je n'attaquais pas. Je me suis donc dit : 'L'attaque est la meilleure défense'. Sur notre moto, l'attaque doit se faire sur les freins, j'ai freiné tard au virage 5 et au virage 12, mais ce n'était pas suffisant. J'ai perdu un peu de temps avec Aleix, c'était un combat serré. Ensuite, j'ai trouvé mon rythme et j'ai terminé ma course".

Le duel avec le pilote officiel Aprilia Aleix Espargaró, en particulier, s'est déroulé comme si l'enjeu était bien plus important qu'une sixième place intermédiaire. "Oui, nous avons perdu une seconde et demie en un tour", s'est amusé Márquez, qui a visiblement apprécié la bagarre. "Ensuite, il avait le meilleur rythme avec les pneus durs. Le samedi, je l'ai battu, le dimanche, il m'a battu. Quand Fabio Quartararo m'a dépassé à la fin, j'ai rattrapé mon retard et je me suis dit que je pourrais peut-être y arriver dans le dernier tour. Mais j'ai vu ensuite que je roulais trop sur la moto, et il était aussi important de terminer la course, c'est pourquoi je suis resté calme".

Il reste trois week-ends de course à Marc Márquez dans le box de Repsol-Honda, après quoi il montera pour la première fois sur la Ducati de Gresini lors d'un test d'une journée à Valence le 28 novembre. Alberto Puig a confirmé en marge du GP de Thaïlande qu'il recevrait l'autorisation correspondante.

Le championnat du monde de Superbike 2023 s'est quant à lui terminé le week-end dernier, et les essais de ce mardi à Jerez donneront un avant-goût de 2024, mais sans Toprak Razgatlioglu, qui n'a pas pu trouver d'accord avec son employeur actuel, Yamaha, pour monter dès maintenant sur la BMW.

"Cela dépend de la relation et de la façon dont vous faites les choses", a déclaré Marc Márquez lorsqu'on lui a posé la question. "Par exemple, j'ai une très bonne relation avec Honda. C'est un fait et je l'ai déjà dit. J'ai entendu dire que dans le passé, ils ont interdit à Rossi de faire des essais lorsqu'il est parti chez Yamaha. Mais cela dépend de la manière dont tu fais les choses. Et je n'ai jamais été contre Honda, nous avons toujours parlé calmement et essayé de trouver la meilleure solution pour le projet et de comprendre la situation. Honda a des collaborateurs très humains et onze années nous lient".

Quant à la situation de Razgatlioglu, Marc ne peut pas donner d'avis. "Car on ne sait pas ce qui se passe en interne", a fait remarquer l'octuple champion du monde. "Je suis simplement heureux de ma situation et je tiens à remercier encore une fois Honda de m'avoir permis de piloter cette nouvelle moto".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.