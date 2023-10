Márquez sottolinea dopo l'uscita dai test: "Mai contro la Honda".

Marc Márquez ha chiarito a Buriram che non si tirerà indietro nelle sue ultime gare in sella alla Honda RC213V. Allo stesso tempo, è grato di aver ricevuto l'autorizzazione per il test di Valencia.

Con i posti 4 (in volata) e 6 (nella gara principale dopo la penalità di tempo contro Aleix Espargaró) Marc Márquez ha offerto una prestazione straordinaria nel suo quarto ultimo Gran Premio come pilota ufficiale Honda. Chi si aspettava che il sei volte campione della MotoGP avrebbe avuto un approccio tranquillo al suo tour d'addio in sella alla indisciplinata RC213V è stato ancora una volta smentito.

"Cercherò di mantenere questa intensità nella mia guida per le ultime gare. In questo modo, quando entrerò nel nuovo progetto, avrò il ritmo - non so se il ritmo sarà sufficiente. Ma almeno sarò pronto", ha commentato il 30enne spagnolo.

Domenica a Buriram, questo è stato percepito anche da alcuni dei suoi compagni di gara, con i quali Marc Márquez ha combattuto intensi duelli. "Sì", ha concordato il 59 volte vincitore della MotoGP. "Sono sceso in pista e avevo caldo", ha sorriso. "Ho cercato di attaccare all'inizio. Perché ho capito subito che se non avessi attaccato, una moto mi avrebbe sorpassato ogni volta in uscita dalla prima e dalla terza curva. Quindi mi sono detto: 'L'attacco è la miglior difesa! L'attacco deve essere fatto con i freni della nostra moto, ho frenato tardi alla curva 5 e alla curva 12, ma non è stato sufficiente. Ho perso un po' di tempo con Aleix, è stata una lotta serrata. Poi ho trovato il mio ritmo e ho finito la mia gara".

Soprattutto nel duello con il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró, è stato come se fosse in gioco molto di più di un semplice sesto posto intermedio. "Sì, abbiamo perso un secondo e mezzo in un giro", ha riso Márquez, che si è chiaramente goduto la battaglia. "Dopo di che ha avuto il passo migliore con la gomma dura. Sabato l'ho battuto, domenica mi ha battuto. Quando Fabio Quartararo mi ha superato alla fine, ho recuperato e ho pensato che forse avrei potuto raggiungerlo nell'ultimo giro. Tuttavia, poi ho visto che stavo guidando troppo la moto ed era anche importante finire la gara, quindi sono rimasto calmo".

Marc Márquez ha ancora tre weekend di gara con la Repsol Honda, dopodiché salirà per la prima volta sulla Ducati di Gresini in occasione del test di un giorno a Valencia il 28 novembre. Alberto Puig ha confermato, a margine del GP di Thailandia, che riceverà l'apposito nulla osta.

Il Campionato Mondiale Superbike 2023, invece, si è già concluso lo scorso fine settimana e oggi, martedì, ci sarà un primo assaggio del 2024 nei test di Jerez - anche se senza Toprak Razgatlioglu, che non è riuscito a trovare un accordo con il suo precedente datore di lavoro Yamaha per salire già sulla BMW.

"Dipende dal rapporto e da come si fanno le cose", ha detto Marc Márquez quando gli è stato chiesto di parlarne. "Io, ad esempio, ho un ottimo rapporto con la Honda. Questo è un dato di fatto e l'ho detto. Ho sentito dire che in passato hanno vietato i test a Rossi quando è passato alla Yamaha. Ma dipende dal modo in cui si fanno le cose. E non sono mai stato contro la Honda, abbiamo sempre parlato con calma e cercato di trovare la soluzione migliore per il progetto e di capire la situazione. Honda ha uno staff molto umano e abbiamo un legame di undici anni".

Sulla situazione di Razgatlioglu, Marc non può esprimere un parere. "Perché non si sa cosa succede all'interno", ha precisato l'otto volte campione del mondo. "Sono solo felice della mia situazione e voglio ringraziare ancora una volta la Honda per avermi permesso di guidare la nuova moto".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.