Márquez sublinha após o lançamento do teste: "Nunca contra a Honda".

Com os lugares 4 (no sprint) e 6 (na corrida principal após a penalização de tempo contra Aleix Espargaró) Marc Márquez teve um desempenho notável no seu quarto Grande Prémio como piloto de fábrica da Honda. Qualquer um que esperasse que o hexacampeão de MotoGP tivesse uma abordagem tranquila para a sua digressão de despedida com a rebelde RC213V, mais uma vez provou estar errado.

"Vou tentar manter esta intensidade na minha pilotagem para as últimas corridas. Porque dessa forma, quando me juntar ao novo projeto, terei o ritmo - se o ritmo será suficiente, não sei. Mas, pelo menos, vou estar preparado", comentou o espanhol de 30 anos.

No domingo, em Buriram, isso foi sentido até por alguns dos seus companheiros de competição, com quem Marc Márquez travou intensos duelos. "Sim", concordou o 59 vezes vencedor do MotoGP. "Fui para a pista e estava quente", sorriu. "Tentei atacar no início. Porque me apercebi logo que, se não atacasse, uma moto iria ultrapassar-me sempre que saísse da primeira e terceira curvas. Por isso, disse a mim próprio: 'O ataque é a melhor defesa! O ataque tem de ser feito com os travões da nossa moto, travei tarde na curva 5 e na curva 12, mas não foi suficiente. Perdi um pouco de tempo com o Aleix, foi uma luta renhida. Depois disso, encontrei o meu ritmo e terminei a corrida."

Especialmente no duelo com o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, foi como se estivesse em jogo muito mais do que apenas um sexto lugar intermédio. "Sim, perdemos um segundo e meio numa volta," riu-se Márquez, que estava claramente a gostar da luta. "Depois disso ele teve o melhor ritmo com o pneu duro. No sábado eu venci-o, no domingo ele venceu-me. Quando o Fabio Quartararo me ultrapassou no final, apanhei-o novamente e pensei que talvez pudesse chegar lá na última volta. No entanto, depois vi que estava a pilotar demasiado a moto e também era importante terminar a corrida, por isso mantive a calma."

Marc Márquez tem ainda três fins-de-semana de corrida com a Repsol Honda, após os quais vai rodar com a Gresini Ducati pela primeira vez no teste de um dia em Valência, a 28 de novembro. Alberto Puig confirmou, à margem do GP da Tailândia, que irá receber a devida autorização para o efeito.

O Campeonato Mundial de Superbike de 2023, por outro lado, já chegou ao fim no fim de semana passado, e hoje, terça-feira, haverá uma primeira amostra de 2024 no teste em Jerez - embora sem Toprak Razgatlioglu, que não conseguiu chegar a um acordo com seu empregador anterior Yamaha para entrar na BMW já.

"Depende da relação e da forma como se fazem as coisas", disse Marc Márquez quando questionado sobre o assunto. "Eu, por exemplo, mantenho uma relação muito boa com a Honda. Isso é um facto e já o disse. Ouvi dizer que no passado eles proibiram Rossi de testar quando ele foi para a Yamaha. Mas isso depende da forma como se fazem as coisas. E eu nunca fui contra a Honda, sempre falámos calmamente e tentámos encontrar a melhor solução para o projeto e compreender a situação. A Honda tem uma equipa muito humana e temos uma ligação de onze anos."

Sobre a situação de Razgatlioglu, Marc não pode dar uma opinião. "Porque não se sabe o que se está a passar internamente", disse o oito vezes campeão do mundo. "Estou apenas feliz com a minha situação e quero agradecer à Honda novamente por me permitir pilotar a nova moto."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.