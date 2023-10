Takaaki Nakagami (Honda/14º): Tácticas como Marc Márquez

En la sesión clasificatoria de MotoGP, a Marc Márquez le gusta ponerse a rebufo de Francesco Bagnaia o de sus colegas de la marca Ducati e incluso envía espías al final del pit lane para asegurarse de que no se pierde el momento ideal para salir. Es una táctica que ahorra a Márquez una o dos décimas de segundo en su vuelta rápida, y pone contra las cuerdas a Bagnaia y compañía. En Buriram, el piloto oficial de Red Bull-KTM Jack Miller fue la víctima de Marc en la Q1.

Para estar también delante y mejorar su posición en la parrilla, Takaaki Nakagami confía ahora también en estos trucos de rebufo. "Normalmente prefiero rodar solo, pero a veces es difícil conseguir un buen tiempo por vuelta de esa manera. Por eso empecé a buscar el rebufo de los pilotos rápidos del KITM y de Ducati aquí en Tailandia", reveló el japonés.

Esto tiene una serie de ventajas, explicó Nakagami. "En primer lugar, te ayuda a acelerar mejor en las rectas y a encontrar más velocidad. Y en segundo lugar, te acostumbras a las diferencias aerodinámicas en comparación con pilotar solo. Seguir a alguien tiene un gran impacto en la aerodinámica de tu moto, y estar en la rueda trasera de otros pilotos rápidos ya en los entrenamientos fue una gran ayuda en la carrera. Se acabó el pánico en el pelotón".

En la próxima carrera, en Malasia, perfeccionará aún más sus nuevas tácticas, anunció "Taka". "La pista de Sepang tiene dos largas rectas, y para obtener el máximo rendimiento y la mejor posición posible en la parrilla, buscaré constantemente el rebufo... ¡con las mismas tácticas que Marc Márquez!".

También es posible obtener mejores resultados en carrera que el 14º puesto de Buriram. "Después de la salida estaba un poco decepcionado conmigo mismo. He salido bien, pero luego me he quedado atrapado en el pelotón y no he podido recuperar ninguna posición", ha dicho Nakagami. "Hacia el final de la carrera mi ritmo estaba en línea con el top-5 o top-6, pero al principio fui demasiado lento", resumió.

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.