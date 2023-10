Takaaki Nakagami (Honda/14e) : Tactique comme Marc Márquez

Lors des qualifications du MotoGP, Marc Márquez aime se glisser dans le sillage de Francesco Bagnaia ou de ses collègues de la marque Ducati et envoie même des espions au bout de la voie des stands pour ne pas rater le moment idéal pour partir. C'est une tactique qui permet à Márquez de gagner un ou deux dixièmes de seconde sur son meilleur tour - et qui rend Bagnaia et consorts fous de rage. A Buriram, le pilote officiel Red Bull-KTM Jack Miller a été la victime de Marc en Q1.

Afin d'être lui aussi devant et d'améliorer sa position sur la grille de départ, Takaaki Nakagami a lui aussi recours à ce genre d'astuces pour se protéger du vent. "Normalement, je préfère rouler seul, mais il est parfois difficile d'obtenir un bon temps au tour de cette manière. C'est pourquoi, ici en Thaïlande, j'ai commencé à chercher le sillage des pilotes rapides KITM et Ducati", a révélé le Japonais.

Cela présente de nombreux avantages, a expliqué Nakagami. "Premièrement, cela t'aide à mieux accélérer dans les lignes droites et à trouver plus de vitesse. Deuxièmement, tu t'habitues aux différences aérodynamiques par rapport à la conduite en solitaire. Suivre quelqu'un a une grande influence sur l'aérodynamisme de ta moto, et le fait d'être dans la roue d'autres pilotes rapides dès les entraînements m'a beaucoup aidé en course. Plus de panique dans le peloton" !

Lors de la prochaine course en Malaisie, il affinera encore sa nouvelle tactique, a annoncé "Taka". "Le circuit de Sepang a deux longues lignes droites et pour une performance maximale et la meilleure position possible sur la grille de départ, je chercherai systématiquement à me placer sous le vent, avec la même tactique que Marc Márquez !"

Il serait alors possible d'obtenir de meilleurs résultats en course que la 14e place obtenue à Buriram. "Après le départ, j'étais un peu déçu de moi-même. Je suis bien parti, mais je me suis retrouvé coincé dans le peloton et je n'ai pas pu gagner de positions", explique Nakagami. "Vers la fin de la course, mon rythme correspondait à celui du top 5 ou du top 6, mais j'étais trop lent au début", concluait-il.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.