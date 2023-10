Takaaki Nakagami (Honda/14°): Tattica come Marc Márquez

Takaaki Nakagami ha conquistato due punti per il campionato con uno sprint finale molto vivace nel GP di Thailandia e in futuro si affiderà ai trucchi della scia di Marc Márquez per ottenere un vantaggio anche in qualifica.

Nelle qualifiche della MotoGP, Marc Márquez ama mettersi in scia a Francesco Bagnaia o ai suoi colleghi del marchio Ducati e invia persino delle spie alla fine della corsia dei box per assicurarsi di non perdere il momento ideale per partire. È una tattica che fa risparmiare a Márquez un decimo o due di secondo sul suo giro più veloce e che mette a dura prova Bagnaia e compagni. A Buriram, il pilota della Red Bull-KTM Jack Miller è stato vittima di Marc nella Q1.

Per stare davanti e migliorare la sua posizione in griglia, anche Takaaki Nakagami si affida a questi trucchi di scia. "Normalmente preferisco guidare da solo, ma a volte è difficile ottenere un buon tempo sul giro in questo modo. Ecco perché ho iniziato a cercare la scia dei veloci piloti KITM e Ducati qui in Thailandia", ha rivelato il pilota giapponese.

Questo ha una serie di vantaggi, ha spiegato Nakagami. "In primo luogo, aiuta ad accelerare meglio sui rettilinei e a trovare più velocità. In secondo luogo, ci si abitua alle differenze di aerodinamica rispetto alla guida in solitaria. Seguire qualcuno ha un grande impatto sull'aerodinamica della moto, ed essere sulla ruota posteriore di altri piloti veloci già in allenamento è stato di grande aiuto in gara. Niente più panico nel gruppo!".

Nella prossima gara in Malesia, "Taka" ha annunciato che perfezionerà ulteriormente le sue nuove tattiche. "La pista di Sepang ha due lunghi rettilinei e per ottenere il massimo delle prestazioni e la migliore posizione possibile sulla griglia di partenza, cercherò costantemente la scia, con la stessa tattica di Marc Márquez!".

Sono possibili anche risultati di gara migliori del 14° posto di Buriram, ha detto. "Dopo la partenza ero un po' deluso da me stesso. Sono partito bene, ma poi sono rimasto bloccato nel gruppo e non sono riuscito a recuperare posizioni", ha detto Nakagami. "Verso la fine della gara il mio ritmo era in linea con i primi cinque o sei, ma all'inizio ero troppo lento", ha concluso.

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.