Takaaki Nakagami (Honda/14º): Tácticas como Marc Márquez

Takaaki Nakagami marcou dois pontos para o campeonato com um sprint final animado no GP da Tailândia e, no futuro, vai contar com os truques de Marc Márquez no slipstream para chegar mais longe na qualificação.

Na qualificação de MotoGP, Marc Márquez gosta de entrar no ritmo de Francesco Bagnaia ou dos seus colegas da marca Ducati e até envia espiões para o final da via das boxes para se certificar que não perde o momento ideal para arrancar. É uma tática que poupa a Márquez um décimo de segundo ou dois na sua volta mais rápida - e leva Bagnaia e companhia à parede. Em Buriram, o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Jack Miller, foi a vítima de Marc na Q1.

Para estar também na frente e melhorar a sua posição na grelha, Takaaki Nakagami conta agora também com estes truques de slipstream. "Normalmente, prefiro andar sozinho, mas por vezes é difícil conseguir um bom tempo por volta. Foi por isso que comecei a procurar o "slipstream" dos rápidos pilotos da KITM e da Ducati aqui na Tailândia," revelou o piloto japonês.

Isto tem uma série de vantagens, explicou Nakagami. "Em primeiro lugar, ajuda-nos a acelerar melhor nas rectas e a encontrar mais velocidade. E, em segundo lugar, habituamo-nos às diferenças na aerodinâmica em comparação com andar sozinho. Seguir alguém tem um grande impacto na aerodinâmica da mota, e estar na roda traseira de outros pilotos rápidos já nos treinos foi uma grande ajuda na corrida. Acabaram-se os pânicos no grupo!"

Na próxima corrida, na Malásia, "Taka" anunciou que vai aperfeiçoar ainda mais as suas novas tácticas. "A pista de Sepang tem duas longas rectas e para obter o máximo desempenho e a melhor posição possível na grelha, vou procurar consistentemente o slipstream - com as mesmas tácticas do Marc Márquez!"

Então, melhores resultados de corrida do que o 14º lugar em Buriram também são possíveis, disse ele. "Depois da partida fiquei um pouco desiludido comigo próprio. Arranquei bem, mas depois fiquei preso no pelotão e não consegui ganhar nenhuma posição", disse Nakagami. "Perto do final da corrida o meu ritmo estava em linha com o top-5 ou top-6, mas no início estava demasiado lento," resumiu.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.