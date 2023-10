Due giorni di test a Jerez con Ducati, Honda e Aprilia

Mentre i piloti della MotoGP si prendono una breve pausa dopo i tre weekend di gara consecutivi in Indonesia, Australia e Thailandia, prima che il GP della Malesia del 10-12 novembre segni l'ultima tripletta della stagione, a Jerez si sta preparando il percorso per il 2024 con i test privati.

Il bavarese Stefan Bradl è in azione per HRC sulla RC213V, Lorenzo Savadori sta lavorando sull'Aprilia RS-GP per il 2024. Il Circuito de Jerez è stato affittato per martedì e mercoledì dal test team Ducati Corse, tutti gli altri sono ospiti. Naturalmente, l'attenzione è rivolta in particolare ai team della Superbike, perché dopo il finale di stagione del quasi campionato mondiale di serie dello scorso fine settimana, molti di loro sono in pista per la prima volta con i loro nuovi piloti.

Ma i test sono importanti anche per i costruttori della MotoGP in vista del 2024 e del primo test invernale con i loro piloti abituali il 28 novembre a Valencia, come dimostra, tra gli altri, il collaudatore della Ducati Michele Pirro: dopo aver subito la frattura della caviglia del piede sinistro l'8 ottobre, è ancora in stampelle, ma nella tarda mattinata di martedì è comunque salito in sella alla sua MotoGP.

Il 37enne italiano ha lavorato instancabilmente nelle ultime settimane per essere pronto a tornare in sella in tempo. "È una lotta contro il tempo, ma quando la Desmosedici GP ti chiama, non hai altra scelta che fare tutto per lei", ha fatto sapere Pirro. Tuttavia, c'è un punto interrogativo dietro il suo effettivo livello di forma.

Il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista, che parteciperà al GP della Malesia a Sepang con una wildcard, potrebbe intervenire. "Una quindicina di giorni fa ho fatto anche un test di MotoGP per la Ducati, perché avevano alcune parti da provare per il 2024", ci ha detto lo spagnolo a Jerez. "Il piano è che Pirro faccia un test. Ma se non può, ci sarò anch'io. Forse potrò fare qualche giro con la moto GP per raccogliere dati per la Ducati. Sarebbe una buona cosa anche per me, perché così potrei accumulare un po' di feeling prima di volare a Sepang".