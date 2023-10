Teste de dois dias em Jerez com a Ducati, Honda e Aprilia

Para além de vários pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike, os pilotos de teste de MotoGP da Ducati, Honda e Aprilia também estão a testar em Jerez na terça e quarta-feira desta semana, com vista a 2024.

Enquanto os habituais pilotos de MotoGP estão a fazer uma pequena pausa após os três fins-de-semana consecutivos de corridas na Indonésia, Austrália e Tailândia, antes do GP da Malásia, de 10 a 12 de novembro, anunciar a última tripla da temporada, o rumo está a ser definido para 2024 nos testes privados em Jerez.

Stefan Bradl da Baviera está em ação para a HRC na RC213V, Lorenzo Savadori está a trabalhar na Aprilia RS-GP para 2024. O Circuito de Jerez foi alugado para terça e quarta-feira pela equipa de testes da Ducati Corse, todos os outros são convidados. É claro que o foco está particularmente nas equipas de Superbike, porque depois do final da temporada do Campeonato do Mundo de quase série no fim de semana passado, muitas delas estão com os seus novos pilotos pela primeira vez.

Mas os testes também são importantes para os fabricantes de MotoGP, tendo em vista 2024 e o primeiro teste de inverno com os seus pilotos regulares, a 28 de novembro, em Valência, como demonstrou o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, entre outros: depois de ter sofrido uma fratura no tornozelo do pé esquerdo, a 8 de outubro, ainda está de muletas, mas no final da manhã de terça-feira subiu à sua moto de MotoGP.

O italiano de 37 anos tem trabalhado incansavelmente nas últimas semanas para estar pronto para voltar a correr a tempo. "É uma batalha contra o tempo, mas quando a Desmosedici GP está a chamar, não temos outra escolha senão fazer tudo por ela," Pirro deixou transparecer. No entanto, há um ponto de interrogação por detrás do seu atual nível de condição física.

O Campeão do Mundo de Superbike Alvaro Bautista, que vai participar no GP da Malásia em Sepang com um wildcard, poderá entrar em ação. "Há quinze dias também fiz um teste de MotoGP para a Ducati porque eles tinham algumas peças para testar para 2024", disse o espanhol em Jerez. "O plano é que Pirro faça o teste. Mas se ele não puder, eu estarei aqui. Talvez eu possa fazer algumas voltas na moto de GP para recolher alguns dados para a Ducati. Isso também seria bom para mim, porque eu poderia construir alguma sensação antes de voar para Sepang."