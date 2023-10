Officiel : le calendrier des tests 2024 pour toutes les catégories

Dorna a publié mardi les dates complètes des essais pour la prochaine saison de MotoGP. En outre, on sait désormais quand et où les pilotes Moto2 et Moto3 se prépareront pour 2024.

Alors que Ducati, Honda et Aprilia organisent ces jours-ci un test MotoGP privé avec Michele Pirro, Stefan Bradl et Lorenzo Savadori à Jerez, toutes les dates des tests avec les pilotes titulaires avant et pendant la saison 2024 sont désormais fixées.

Les tests d'hiver à Valence (28 novembre), Sepang (6 au 8 février) et Doha (19 et 20 février) sont déjà fixés depuis avril. A cela s'ajoutent trois jours de tests officiels pendant la saison, à savoir à Jerez, Mugello et Misano, chaque fois le lendemain du Grand Prix sur le même circuit.

Au total, le nombre de jours d'essais avec les pilotes titulaires du MotoGP sera donc augmenté d'un jour par rapport à la saison 2023, pour atteindre un total de neuf jours. Les responsables se sont mis d'accord sur ce point avec les constructeurs, les équipes et les pilotes ainsi que le fournisseur de pneus Michelin, car un nouveau pneu avant doit être testé en vue de 2025.

Pour les petites catégories, un test IRTA de trois jours est à nouveau prévu avant l'ouverture de la saison au Qatar (du 8 au 10 mars 2024), à savoir du 28 février au 1er mars à Jerez. Auparavant, un test privé (sur des journées séparées pour les Moto3 et Moto2) aura lieu sur l'"Autodromo Internacional do Algarve" de Portimão au Portugal.

Tests MotoGP de la pré-saison 2024

28 novembre 2023 : Valence après la finale de la saison 2023



01 au 03 février 2024 : Shakedown Test Sepang (pour pilotes d'essai et rookies)

06 au 08 février 2024 : test de Sepang

19 et 20 février 2024 : Test du Qatar

Tests MotoGP de la saison 2024

29 avril 2024 : Jerez

03 juin 2024 : Mugello

09 septembre 2024 : Misano

Tests Moto2 de la pré-saison 2024

24 et 25 février 2024 : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars 2024 : Jerez (test IRTA)

Tests Moto3 de pré-saison 2024

22 et 23 février 2024 : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars 2024 : Jerez (test IRTA)