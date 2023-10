Ufficiale: il calendario degli esami 2024 per tutte le classi

Martedì la Dorna ha pubblicato le date complete dei test per la prossima stagione della MotoGP. Inoltre, ora è chiaro quando e dove i piloti della Moto2 e della Moto3 si prepareranno per il 2024.

Mentre Ducati, Honda e Aprilia stanno svolgendo in questi giorni a Jerez un test privato della MotoGP con Michele Pirro, Stefan Bradl e Lorenzo Savadori, sono state fissate anche le date dei test con i piloti titolari prima e durante la stagione 2024.

I test invernali di Valencia (28 novembre), Sepang (6-8 febbraio) e Doha (19-20 febbraio) sono già stati fissati da aprile. Inoltre, ci saranno tre giornate di test ufficiali durante la stagione, a Jerez, Mugello e Misano, ciascuna il giorno successivo al Gran Premio sullo stesso circuito.

Complessivamente, il numero di giornate di test con i piloti abituali della MotoGP sarà aumentato di un giorno per un totale di nove giorni rispetto alla stagione 2023. Questo è stato concordato con i costruttori, i team e i piloti, nonché con il fornitore di pneumatici Michelin, perché un nuovo pneumatico anteriore deve essere testato in vista del 2025.

Per le classi minori, ci sarà di nuovo un test IRTA di tre giorni a Jerez dal 28 febbraio al 1° marzo prima dell'apertura della stagione in Qatar (8-10 marzo 2024). Inoltre, un test privato (in giorni separati per Moto3 e Moto2) si svolgerà presso l'"Autodromo Internacional do Algarve" di Portimão, in Portogallo.

Test pre-stagionali della MotoGP 2024.

28 novembre 2023: Valencia dopo il finale di stagione 2023



Dal 01 al 03 febbraio 2024: test di Sepang (per piloti collaudatori e debuttanti).

Dal 06 all'08 febbraio 2024: test di Sepang

19 e 20 febbraio 2024: test in Qatar

Test MotoGP della stagione 2024

29 aprile 2024: Jerez

03 giugno 2024: Mugello

09 settembre 2024: Misano

Test pre-campionato Moto2 2024

24 e 25 febbraio 2024: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo 2024: Jerez (test IRTA)

Test pre-campionato Moto3 2024

22 e 23 febbraio 2024: Portimão (test privati)

28 febbraio - 1 marzo 2024: Jerez (test IRTA)