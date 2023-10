Oficial: O calendário de testes de 2024 para todas as turmas

Enquanto a Ducati, a Honda e a Aprilia estão a realizar um teste privado de MotoGP com Michele Pirro, Stefan Bradl e Lorenzo Savadori em Jerez, todas as datas para os testes com os pilotos regulares antes e durante a época de 2024 também já foram fixadas.

Os testes de inverno em Valência (28 de novembro), Sepang (6 a 8 de fevereiro) e Doha (19 e 20 de fevereiro) já estão marcados desde abril. Além disso, haverá três dias de testes oficiais durante a época, nomeadamente em Jerez, Mugello e Misano, cada um no dia seguinte ao Grande Prémio no mesmo circuito.

Em suma, o número de dias de testes com os pilotos regulares de MotoGP será aumentado em um dia para um total de nove dias em comparação com a temporada de 2023. Isto foi acordado com os fabricantes, equipas e pilotos, bem como com o fornecedor de pneus Michelin, porque um novo pneu dianteiro deve ser testado com vista a 2025.

Para as classes mais pequenas, haverá novamente um teste IRTA de três dias em Jerez, de 28 de fevereiro a 1 de março, antes da abertura da época no Qatar (8 a 10 de março de 2024). Além disso, terá lugar um teste privado (em dias separados para Moto3 e Moto2) no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.

Testes de pré-época do MotoGP 2024.

28 de novembro de 2023: Valência após o final da época de 2023



01 a 03 de fevereiro de 2024: Teste shakedown de Sepang (para pilotos de testes e estreantes)

06 a 08 de fevereiro de 2024: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro de 2024: Teste no Qatar

Testes de MotoGP da época de 2024

29 de abril de 2024: Jerez

03 junho 2024: Mugello

09 setembro 2024: Misano

Testes de pré-época de Moto2 2024

24 e 25 de fevereiro de 2024: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março de 2024: Jerez (teste IRTA)

Testes de pré-época de Moto3 2024

22 e 23 de fevereiro de 2024: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março de 2024: Jerez (teste IRTA)