Las causas de los problemas de Enea Bastianini (Ducati/13ª)

Enea Bastianini empezó la carrera de Tailandia sólo desde la 21ª y última posición de la parrilla tras una mañana de sábado especialmente problemática. "No tuve buenas sensaciones en la FP2, además hubo un problema con mi moto. Tuve que cambiar a la segunda moto y acabé dando sólo dos vueltas. Luego entré nervioso en la sesión clasificatoria", admitió. "Eso afectó a mi estilo de pilotaje y no conseguí ningún tiempo por vuelta".

Después, el piloto oficial de Ducati terminó 13º al menos dos veces en el sprint y en la carrera principal: "La carrera no estuvo mal", dijo sobre su actuación del domingo. "Lo más difícil para mí en este momento son los adelantamientos. Fui el último durante muchas vueltas. Me resultaba difícil adelantar. Pero cuando tenía un hueco con los demás pilotos, mi ritmo era bueno", subrayó el piloto de Rimini, de 25 años. "En general, las sensaciones sobre la moto eran mejores, era menos inestable y también tenía un poco más de agarre".

El 13º puesto no es, desde luego, el reclamo de un tetracampeón de MotoGP, pero aun así se llevó cosas positivas. "Estoy contento porque he entendido mejor dónde tengo que mejorar y hacer algo diferente en la moto. Eso es positivo. Creo que ahora puedo explicar mejor al equipo lo que necesito", añadió la "Bestia".

El medallista de bronce del Campeonato del Mundo de la temporada pasada (todavía con la Ducati GP21 del Gresini Racing) también cree saber por qué le resulta tan difícil adelantar en estos momentos. "El problema es que me cuesta parar la moto en las frenadas finales", explicó. "He intentado ajustar un poco mi estilo en la segunda mitad de la carrera y utilizar más el freno trasero. Al final fui más rápido y también pude controlar mejor el deslizamiento de la rueda trasera. Si el problema no se puede resolver de otra manera, tendré que mejorar mi estilo de pilotaje también en las próximas carreras. Es más exigente físicamente, también porque no utilizo el freno de pulgar. A ver si seguimos intentándolo".

Con ello, Bastianini abordó un punto que también ha causado repetidos problemas últimamente a su compañero de equipo en Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia: La GP23 era agresiva en las frenadas a la entrada de las curvas, las derrapadas difíciles de controlar, el defensor del título se había quejado una y otra vez, especialmente desde Misano.

Pero al menos Bagnaia alardeó de haber vuelto a encontrar el buen feeling en los frenos el pasado fin de semana en Tailandia. Queda por ver si Bastianini también dará un paso adelante en las tres últimas carreras de una primera temporada decepcionante y plagada de lesiones como piloto oficial.

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.