Ce qui pose problème à Enea Bastianini (Ducati/13e)

Enea Bastianini s'est élancé de la 21e et dernière place sur la grille de départ en Thaïlande après un samedi matin particulièrement laborieux. "Je n'ai pas eu de bonnes sensations en FP2 et j'ai eu un problème sur ma moto. J'ai dû passer sur la deuxième moto et je n'ai finalement fait que deux tours. J'ai alors abordé les qualifications avec nervosité", a-t-il reconnu. "Cela s'est répercuté sur mon style de pilotage et je n'ai pas réussi à faire un temps au tour".

Le pilote officiel Ducati s'est ensuite classé au moins deux fois 13e au sprint et dans la course principale. "La course n'était pas mauvaise", a-t-il déclaré à propos de sa performance de dimanche. "Le plus difficile pour moi en ce moment, c'est le dépassement. J'ai été dernier pendant de nombreux tours. C'était difficile pour moi de dépasser. Mais lorsque j'avais un écart avec les autres pilotes, mon rythme était bon", a souligné le pilote de 25 ans originaire de Rimini. "En général, le feeling sur la moto était meilleur, elle était moins instable et j'avais aussi un peu plus d'adhérence".

La treizième place n'est évidemment pas la prétention d'un quadruple vainqueur de MotoGP, mais il en a tout de même retiré du positif. "Je suis content parce que j'ai mieux compris où je devais m'améliorer et faire quelque chose de différent sur la moto. C'est une bonne chose. Je pense que je peux maintenant mieux expliquer à l'équipe ce dont j'ai besoin", a ajouté la "Bestia".

Le troisième du championnat du monde de la saison dernière (encore sur la Ducati GP21 de Gresini Racing) pense également savoir pourquoi il a tant de mal à dépasser en ce moment. "Le problème, c'est que j'ai du mal à arrêter la moto sur les freins dans la dernière phase", a-t-il expliqué. "Dans la deuxième moitié de la course, j'ai essayé d'adapter un peu mon style et d'utiliser davantage le frein arrière. A la fin, j'étais plus rapide et je pouvais aussi mieux contrôler le slide de la roue arrière. Si le problème ne peut pas être résolu autrement, je devrai également améliorer mon style de conduite lors des prochaines courses. C'est plus exigeant physiquement, notamment parce que je n'utilise pas de frein de pouce. Voyons si nous allons encore essayer cela".

Bastianini a ainsi abordé un point qui a également posé des problèmes à son coéquipier de Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, ces derniers temps : La GP23 est agressive sur les freins en entrée de virage, les glissades sont difficiles à contrôler, s'était plaint à plusieurs reprises le tenant du titre, surtout depuis Misano.

Le week-end dernier en Thaïlande, Bagnaia, au moins, s'est félicité d'avoir retrouvé de bonnes sensations sur les freins. Reste à savoir si Bastianini parviendra lui aussi à percer lors des trois dernières courses d'une première saison décevante et marquée par les blessures en tant que pilote d'usine.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.