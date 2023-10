Cosa provoca i problemi di Enea Bastianini (Ducati/13°)

Enea Bastianini ha iniziato la gara in Thailandia solo dalla 21a e ultima posizione in griglia, dopo un sabato mattina particolarmente problematico. "Nelle FP2 non avevo un buon feeling e in più c'è stato un problema con la mia moto. Sono dovuto passare alla seconda moto e ho finito per fare solo due giri. Poi ho affrontato le qualifiche nervoso", ha ammesso. "Questo ha influito sul mio stile di guida e non ho ottenuto alcun tempo sul giro".

Il pilota della Ducati si è poi piazzato almeno due volte al 13° posto nella volata e nella gara principale: "La gara non è stata male", ha detto della sua prestazione di domenica. "La cosa più difficile per me al momento è il sorpasso. Sono stato ultimo per molti giri. È stato difficile sorpassare. Ma quando avevo un distacco dagli altri piloti, il mio ritmo era buono", ha sottolineato il 25enne riminese. "In generale il feeling sulla moto era migliore, era meno instabile e avevo anche un po' più di grip".

Il 13° posto non è certo il risultato di un quattro volte vincitore della MotoGP, ma ha comunque portato con sé degli aspetti positivi. "Sono contento perché ho capito meglio dove devo migliorare e fare qualcosa di diverso sulla moto. È una cosa positiva. Penso di poter spiegare meglio alla squadra di cosa ho bisogno", ha aggiunto la "Bestia".

Il bronzo iridato della scorsa stagione (sempre in sella alla Ducati GP21 del Gresini Racing) crede anche di sapere perché i sorpassi sono così difficili per lui in questo momento. "Il problema è che trovo difficile fermare la moto in frenata nelle fasi finali", ha spiegato. "Ho cercato di modificare un po' il mio stile nella seconda metà della gara e di usare di più il freno posteriore. Alla fine ero più veloce e riuscivo anche a controllare meglio la scivolata sulla ruota posteriore. Se il problema non può essere risolto in altro modo, dovrò migliorare il mio stile di guida anche nelle prossime gare. È più impegnativo dal punto di vista fisico, anche perché non uso il freno a mano. Vediamo se ci proveremo ancora".

Con questo, Bastianini ha affrontato un punto che ha causato ripetuti problemi anche al suo compagno di squadra della Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia: La GP23 era aggressiva in frenata in entrata di curva, le derapate difficili da controllare, il campione in carica si era lamentato più volte, soprattutto dopo Misano.

Ma almeno Bagnaia ha dichiarato di aver ritrovato il feeling con i freni lo scorso fine settimana in Thailandia. Resta da vedere se anche Bastianini riuscirà a fare un salto di qualità nelle ultime tre gare di una prima stagione deludente e costellata di infortuni come pilota ufficiale.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.