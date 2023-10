O que causa os problemas de Enea Bastianini (Ducati/13ª)

Do último lugar da grelha, Enea Bastianini marcou três magros pontos na corrida principal de MotoGP do GP da Tailândia, no domingo. Pelo menos o italiano acredita ter encontrado uma solução.

Enea Bastianini começou a corrida na Tailândia apenas na 21ª e última posição da grelha, depois de uma manhã de sábado particularmente problemática. "Não tive boas sensações no FP2 e tive um problema com a minha mota. Tive de mudar para a segunda mota e acabei por fazer apenas duas voltas. Depois entrei na qualificação nervoso", admitiu. "Isso afectou o meu estilo de pilotagem e não consegui fazer nenhuma volta."

O piloto de fábrica da Ducati terminou em 13º pelo menos duas vezes no sprint e na corrida principal. "A corrida não foi má", disse ele sobre seu desempenho no domingo. "A coisa mais difícil para mim neste momento é ultrapassar. Estive em último durante muitas voltas. Foi difícil para mim ultrapassar. Mas quando tinha uma diferença para os outros pilotos, o meu ritmo era bom", sublinhou o piloto de 25 anos de Rimini. "Em geral, a sensação na moto foi melhor, estava menos instável e também tinha um pouco mais de aderência."

O 13º lugar não é, obviamente, a pretensão de um quatro vezes vencedor de MotoGP, mas ele ainda levou pontos positivos consigo. "Estou contente porque percebi melhor onde tenho de melhorar e fazer algo diferente na moto. Isso é bom. Penso que agora posso explicar melhor à equipa o que preciso", acrescentou o "Bestia".

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo da época passada (ainda com a Ducati GP21 da Gresini Racing) também acredita que sabe porque é que as ultrapassagens são tão difíceis para ele neste momento. "O problema é que tenho dificuldade em parar a moto nos travões nas fases finais", explicou. "Tentei ajustar um pouco o meu estilo na segunda metade da corrida e utilizar mais o travão traseiro. No final, fui mais rápido e também consegui controlar melhor o deslizamento da roda traseira. Se o problema não puder ser resolvido de outra forma, terei de melhorar o meu estilo de condução também nas próximas corridas. É mais exigente do ponto de vista físico, também porque não utilizo o travão de polegar. Vamos ver se ainda vamos tentar isto".

Com isto, Bastianini abordou um ponto que também tem causado problemas ao seu colega de equipa da Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia, nos últimos tempos: A GP23 era agressiva nos travões à entrada das curvas, os deslizes difíceis de controlar, o campeão em título queixou-se repetidamente, especialmente desde Misano.

Mas, pelo menos, Bagnaia disse ter reencontrado a boa sensação dos travões no fim de semana passado na Tailândia. Resta saber se Bastianini também vai fazer um avanço nas últimas três corridas de uma primeira temporada dececionante e cheia de lesões como piloto de fábrica.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.