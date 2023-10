Jorge Martín: "Empiezo a sentir la presión".

Con su reñida victoria en el GP de Tailandia, Jorge Martín dio un golpe de autoridad en la batalla por el campeonato del mundo el domingo en Buriram, precisamente porque se impuso no sólo al as del Red Bull KTM Brad Binder, sino sobre todo a su rival por el título Pecco Bagnaia. "Di un puñetazo en la mesa y demostré que también puedo ganar en un duelo", dijo el propio "Martinator".

"Cuando Pecco nos alcanzó, creo que pensó que iba a ganar. Porque en los duelos es superfuerte. Sabemos por las otras carreras que suele ganar entonces. Vencerle en su zona de confort era súper importante", subrayó el aspirante del Prima Pramac Racing Team. "Cuando hay una lucha, normalmente me cuesta un poco adelantar o frenar fuerte, pero esta vez tuve la confianza para contraatacar", añadió Martin, que también había ganado el duelo contra el Campeón del Mundo en Sachsenring a principios de esta temporada. "Brad y Pecco son los más fuertes en las frenadas. Ganarles en una pelea es una sensación increíble".

También hubo una sensación particular de alivio por haber traído a casa una victoria de distancia completa después de haber perdido dos oportunidades en las carreras principales de Mandalika (se estrelló cuando lideraba) y Phillip Island (cayó hasta la 5ª posición con el neumático blando en la última vuelta). "Ni siquiera estaba contento por la victoria al sprint del sábado, sólo estaba concentrado en el domingo. Llevaba cuatro días sin dormir y por fin puedo volver a dormir bien".

"Las dos últimas carreras han sido duras para mí, más Mandalika que Australia, porque en Australia fue un error de elección de neumáticos. Pero mi error en Indonesia, cuando me caí a falta de tres segundos, fue enorme", admitió Martin. "Fue muy doloroso, y por eso el domingo en Buriram tenía tanta presión. Haber ganado me da mucha motivación para las próximas carreras".

"Ahora es algo mental", dijo el madrileño de 25 años, refiriéndose a la lucha por el título. "Los dos somos muy fuertes el domingo, así que tenemos que mantener la concentración alta e intentar ganar más carreras".

El palmarés actual de la temporada de los aspirantes más prometedores: Martin cuenta con cuatro victorias en la carrera principal y siete en el sprint, las últimas cinco consecutivas. Bagnaia, por su parte, ha ganado seis veces en la distancia completa esta temporada, además de cuatro en el sprint (aunque no desde Spielberg en agosto).

A falta de tres Grandes Premios y con una diferencia de 13 puntos, todo sigue abierto. Martin arrebató a Bagnaia el liderato del campeonato en Mandalika tras el sprint, aunque sólo durante 24 horas. "El objetivo era recuperar puntos y lo hemos conseguido. No voy a mentir, empiezo a sentir un poco de presión: sólo quedan tres Grandes Premios, estamos muy cerca, hay mucho que perder, así que no podemos cometer ningún error. Por eso el sábado no me centré en la victoria ni en la pole, sino en el domingo. Pero el objetivo principal sigue siendo recuperar puntos. Ojalá podamos volver a tomar la delantera y llegar a Valencia como líderes", dijo la estrella del Pramac Ducati tras el GP de Tailandia.

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.