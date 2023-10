Jorge Martin : "Je commence à ressentir la pression".

En remportant de haute lutte le GP de Thaïlande dimanche à Buriram, Jorge Martin a fait une déclaration dans la lutte pour le championnat du monde, précisément parce qu'il s'est imposé non seulement face à l'as de Red Bull-KTM Brad Binder, mais aussi et surtout face à son rival pour le titre Pecco Bagnaia. "J'ai tapé du poing sur la table et j'ai montré que je pouvais aussi gagner en duel", a formulé lui-même le "Martinator".

"Quand Pecco nous a rattrapés, je pense qu'il pensait qu'il allait gagner. Car dans les duels, il est super fort. Nous savons par les autres courses que c'est généralement à ce moment-là qu'il gagne. Le battre dans sa zone de confort était super important", a souligné le challenger du Prima Pramac Racing Team. "Quand il y a une bagarre, j'ai généralement un peu de mal à dépasser ou à freiner fort, mais cette fois-ci, j'ai eu la confiance nécessaire pour riposter", a ajouté Martin, qui avait déjà remporté le duel contre le champion du monde sur le Sachsenring cette saison. "Brad et Pecco sont les plus forts sur les freins. Les battre dans un combat, c'est un sentiment incroyable".

Le soulagement était aussi particulièrement grand d'avoir réussi à remporter une victoire sur la distance complète après avoir raté deux occasions dans les courses principales de Mandalika (chute en tête) et de Phillip Island (relégué à la cinquième place avec le pneu tendre dans le dernier tour). "Je n'étais même pas heureux de remporter le sprint samedi, j'étais simplement concentré sur dimanche. Je n'ai pas dormi pendant quatre jours et je peux enfin bien dormir".

"Les deux dernières courses ont été difficiles pour moi - plus Mandalika qu'Australie, car en Australie, c'était une erreur dans le choix des pneus. Mais mon erreur en Indonésie, quand j'ai chuté avec trois secondes d'avance, a été énorme", a reconnu Martin. "C'était très douloureux et c'est pourquoi la pression était forte dimanche à Buriram. Le fait d'avoir gagné me donne beaucoup de motivation pour les prochaines courses".

"C'est maintenant une affaire assez mentale", a déclaré le Madrilène de 25 ans en pensant à la lutte pour le titre. "Nous sommes tous les deux si forts le dimanche, alors nous devons rester concentrés et essayer de gagner plus de courses".

Le bilan actuel de la saison des prétendants les plus prometteurs : Martin en est à quatre victoires en course principale et sept en sprint, les cinq dernières de suite. Bagnaia, quant à lui, a déjà gagné six fois cette saison sur la distance complète, ainsi que quatre fois au sprint (mais plus depuis Spielberg en août).

A trois Grands Prix de la fin, tout est encore ouvert avec une différence de 13 points. Martin a déjà chassé Bagnaia de la tête du championnat du monde à Mandalika après le sprint, même si ce n'était que pour 24 heures. "L'objectif était de gagner des points, et nous y sommes parvenus. Je ne vais pas mentir, je commence à ressentir un peu de pression - il ne reste que trois Grands Prix, nous sommes si proches les uns des autres, il y a beaucoup à perdre, donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est pourquoi je ne me suis pas focalisé sur la victoire ou la pole samedi, mais plutôt sur dimanche. L'objectif principal reste toutefois de continuer à gagner des points. J'espère que nous pourrons reprendre la tête et arriver à Valence en tant que leader", a déclaré la star de Pramac-Ducati après le GP de Thaïlande.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.